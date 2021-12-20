Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии осудили на 3 года колонии за взятку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске экс-руководителя межрегионального управления Россельхознадзора признали виновным в получении взятки в крупном размере. Суд установил, что 52-летний мужчина в начале 2020 года получил деньги от своего зама за то, что не вмешивался в его работу и других сотрудников. Подчиненный передал подсудимому 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,- отметили в ведомствах.

С учетом мнения прокуратуры иркутянин получил 3 года в колонии строгого режима. Также бывший глава управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обязан выплатить штраф в размере 1 миллион 200 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы и других сотрудников ведомства находится в суде на рассмотрении по существу. Фигурантов обвиняют в семи эпизодах получения взятки, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.

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