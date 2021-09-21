Экс-пристава обвиняют в получении взятки двумя квартирами в незаконно построенном доме в Иркутске

Экс-пристава обвиняют в получении взятки двумя квартирами в незаконно построенной многоэтажке в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутске перед судом предстанет бывший старший судебный пристав, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Женщина причастна к незаконному строительству многоквартирного дома по адресу Пискунова, 40. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в период с 2009 по 2011 год обвиняемая не обеспечила совершение действий по исполнению решения суда о запрете на строительство многоквартирного дома в Иркутске. Осуществляя общее покровительство деятельности организации-застройщика, женщина информировала руководителя о планируемых выездах судебных приставов на объект, - рассказали в ведомстве.

Содействие старшего пристава помогло застройщику закончить строительство жилого дома. После чего в 2013 году злоумышленница стала хозяйкой двух квартир в этой же многоэтажке. Общая сумма взятки составила больше 5 миллионов рублей.

Преступление расследовано следователем СУ СК России по Иркутской области при оперативной поддержке ГУ МВД России по региону.

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