Экс-сотрудник администрации Иркутска задержан по делу о незаконном строительстве 11-этажного дома на улице Пискунова

Экс-сотрудник администрации задержан по делу о незаконном строительстве 11-этажного дома на Пискунова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске продолжается история многострадального 11-этажного дома по улице Пискунова, 40. Напомним, жильцов этой высотки обязали снести здание за свой счет, так как его признали самовольной постройкой. Выяснилось, что помимо разрешения на строительство, у дома не было проектной документации.

И вот, стало известно, что по делу о высотке задержан бывший сотрудник иркутской администрации. По версии следствия, зная, что у застройщика нет разрешения на строительство дома, он предоставил возможность для собственника свободно им распоряжаться, не оспорив право собственности на дом у застройщика. Чиновник принял решение о заключении мирового соглашения с застройщиком, в результате стороны отказались от иска об обязании снести самовольную постройку. Арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение. Затем застройщик продал все квартиры в новостройке, несмотря на то, что дом не был введен в эксплуатацию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. - Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Но это не единственное задержание по этому делу. Месяц назад сыщики узнали о незаконном вознаграждении для бывшей сотрудницы одного из отделов судебных приставов, где на принудительном исполнении находились материалы по судебным решениям о запрете строительства дома на Пискунова, 40. По версии следствия, женщина получила право собственности на две квартиры в новостройке.

- Такое вознаграждение предназначалось за совершение ненадлежащей организации работы по исполнительным производствам, - продолжают следователи и полицейские. - Не обеспечение своевременного и полного исполнения требований судебных решений, что позволило сотруднику, который давал взятку и представляемым им лицам завершить строительство многоквартирного дома без разрешительных документов.

Добавим, что женщине уже предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцов иркутской 11-этажки обязали за свой счет снести дом за 350 миллионов рублей (Подробности)

Стало известно, снесут ли дом на Пискунова, 40 в Иркутске (Подробности)