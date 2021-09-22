Экс-начальника Россельхознадзора по Иркутской области осудят за получение взятки 400 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия осудят за получение взятки. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Предварительное следствие вели сотрудники СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в январе и феврале 2020 года обвиняемый получил от своего заместителя взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся в отсутствии контроля за служебной деятельностью подчиненных сотрудников,- рассказали в ведомстве.

Так, заместитель подозреваемого и другие сотрудники смогли свободно получать взятки от компаний, которые занимаются экспортом древесины. Злоумышленники за оплату выдавали фитосанитарные и карантинные сертификаты.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска, где его рассмотрят по существу.

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