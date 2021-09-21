Отец с сыном обчищали фуры на трассе "Сибирь" прямо на ходу, как в фильме «Форсаж». Что рассказали дальнобойщики

«Форсаж» по-сибирски: отец с сыном обчищали фуры прямо на ходу, как каскадеры цирка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Смотри-ка, пломба на замке двери сорвана… - от слов приемщика товара по коже 47-летнего дальнобойщика Николая из Москвы пробежал холодок. Позади пять тысяч километров пути - Омск, Новосибирск, Красноярск - и вот, наконец, финальная точка маршрута - Иркутск. Здесь Николай должен был сдать на базу компьютеры и телевизоры, которые вез через всю Россию, и получить расчет за рейс. А доставлял он ни много ни мало техники на 3 миллиона рублей.

- Да и тросик вокруг тента проходит по-другому и не входит в пломбу… - потирая в недоумении подбородок, продолжал осмотр фуры приемщик на базе. – Давай-ка вызывать охрану и проверять, что там внутри.

Когда двери фуры распахнулись, Николай схватился за голову.

- Внутри был такой бардак, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Николай. – А главное, не хватало половины коробок с самым дорогим товаром. Исчезло несколько телевизоров диагональю в 80 и 120 дюймов, компьютерные матрицы стоимостью до 500 тысяч рублей за штуку. Ровно половина коробок просто испарилась.

Как?! Растворились в воздухе? В такие чудеса не поверили ни полицейские, ни сам Николай. Перед тем, как тронуться с последней остановки, он лично проверил двери и пломбы на замках, они были целы. А больше ни на минуту нигде даже не притормаживал. Ломая голову, как так вышло дальнобойщика внезапно осенило. Вспомнил странный толчок где-то на трассе Красноярск-Иркутск. Ночью в фургон что-то будто въехало… Николай посмотрел в боковое зеркало, но хвоста не заметил.

«Наверное, наехал на кучку снега», - подумал тогда про себя водитель. Дело было в начале ноября, валил снегопад.

- И тут я сообразил, как меня обчистили! Ровно также, как 5 лет назад в Липецке, во время рейса, прямо на ходу.

Глава семейства подсмотрел способ ограбления фур в Ютубе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ»

- Смотрите, как ловко эти ребята обчистили фуру, - как-то вечером наткнулся на ролик в Ютубе 56-летний житель Тайшета Иркутской области Владимир Усков (имя и фамилия изменены в интересах следствия – прим. Ред.). И поспешил показать сыновьям, старшему Кириллу и младшему Илье (имена изменены). Дело было еще в далеком 2012-м. На видео – криминальная сводка о банде, которая грабила дальнобойщиков прямо на трассе. Работали мастерски: «Без шума и пыли» как бы сказал Лелик из «Бриллиантовой руки». Прямо на ходу (!) подъезжали к фуре, вскрывали замки у дверей, забирались внутрь и перекидывали коробки с товаром в свою машину. На все про все - считанные минуты.

- Давай попробуем также, - именно отец предложил сыновьям пойти в «каскадеры».

Хотя, надо сказать, что на героев «Форсажа» папа с отроками не были похожи от слова совсем. В гонках не участвовали, чужие машины под покровом ночи не уводили, проблем с законом не имели в принципе. Семья обычная, среднестатистическая. Владимир в далеком прошлом был частным предпринимателем, но в последнее время перебивался случайными заработками. Старший сын Кирилл окончил Иркутское пожарное училище и устроился на административную работу в пожарную часть Тайшета. Правда, вскоре его уволили за превышение должностных полномочий. Младший Илья тоже сидел дома без дела. Вот так и родилась криминальная троица, точнее четверка. Примкнуть в теплую компанию предложили и родственнику Владимира с Украины. Засматривая до дыр видео из Ютуба, «каскадеры» принялись готовиться к первому налету.

ОТКИДЫВАЮЩЕЕСЯ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО И КОМПАКТНАЯ БОЛГАРКА

Итак, что требовалось трюкачам для выхода на большую дорогу? Прежде всего, неприметный, а главное, надежный автомобиль. И они купили микроавтобус без документов и номеров. Такую машину сложнее отследить, да и «сокровищ» поместится больше. В микрике убрали лобовое стекло и вместо него прикрепили на шарниры прозрачный пластик. Он легко откидывается и дает возможность выбраться на капот. Второе приобретение «циркачей» – компактная болгарка на аккумуляторах. Итак, приготовления закончились…

- Ночью на этом самом микроавтобусе с потушенными фарами они пристраивались сзади к фуре, - раскрыли подробности оперативники. - Затем выбрасывали вперед автомобильную покрышку, чтобы водитель не заметил удара от столкновения двух машин. После «стыковки» лобовое стекло микроавтобуса откидывалось на капот, преступники бросали крюк с веревкой и брали грузовик на абордаж.

Оставалось только пробраться внутрь фуры. Эта обязанность легла на сына главаря банды Кирилла. Именно он, словно экстремал, выбирался из микроавтобуса, на ходу подбирался к замку, спиливал его и вскрывал фуру. Затем пробирался внутрь и передавал товарищам коробки с грузом, лежавшие с краю. Операция занимала максимум 5-10 минут. И это на скорости 90-100 км/ч! И в отличие от актеров «Форсажа» команда сибирских Домиников Торетто и Брайанов О Конноров работала без дублеров.

- Кто давал наводку, какую фуру брать? Никто. Вставали у трассы, да присматривались к каждому грузовику, – раскрывают подробности дела в МВД. – Если шел тяжело, понимали, что загружен под завязку и тогда начинали преследование.

САМИ СЕБЯ СДАЛИ

Какой именно трофей достали, «циркачи» узнавали только в гараже. Там была база и склад. Чаще всего добычей становились продукты, посуда и техника - компьютеры, телевизоры, планшеты, сотовые телефоны. Правда, однажды повезло - стащили мопед! «Сокровища» обычно увозили в соседний Красноярск и продавали на стихийных рынках. Реже сбывали через магазинчик, который держала жена Владимира. Но это крайний шаг и на него решались исключительно после просмотра новостей. А вдруг поднялся шум из-за очередного ограбления дальнобойщика? Так продолжалось больше года. За это время Усковы, «заработав» миллионы, зажили. Купили дорогие автомобили, Кирилл приобрел дом и сделал шикарный ремонт. Но привычный уклад нарушился в 2013-м: семейство нарвалось на опасный груз.

- Похитили коробки с оружием, - говорят оперативники. – Всего вытащили 97 единиц травматического, гладкоствольного и нарезного оружия, а также боеприпасы к ним общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Груз везли в магазин Иркутска. Преступники поняли, просто так товар не сбыть, и искать его будут не как пропавшие яблоки, то есть особенно тщательно. Тогда подбросили коробки к заброшенным гаражам и анонимно позвонили в полицию. Тем самым вывели нас на себя.

Первыми задержали сыновей - Кирилла и Илью. А главарь Владимир еще месяц скрывался в лесу. Дольше всех бегал родственник – ему удалось продержаться на свободе целых 8 месяцев, но и его в итоге поймали. Приговором суда больше всех за «трюкачества» получили Владимир и старший отпрыск Кирилл – по 5 лет колонии. Освободились сибирские Торетто и О Коннор в 2018-м году. И тут же взялись за старое, но уже, судя по всему, вдвоем. Дальнобойщик, Николай из Москвы, стал первой и последней жертвой Владимира и Кирилла после освобождения. Когда водитель заявил о пропаже дорогущей техники, полицейские подняли архивы. Первыми, к кому наведались с обыском, стали отец и сын Усковы.

- В доме нашли часть того самого исчезнувшего товара, - говорят сыщики. – Потом обнаружили и автомобили, с помощью которых было совершена кража. Их отец и сын спрятали у знакомых. У отечественных «Жигулей» и японского фургона лобовое стекло откидывалось вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом. Все как в 2013-м…

Микроавтобус, на котором подельники увозили товар. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ БЕЗРАБОТНЫХ БЫВШИХ ЗЭКОВ

Пока отец и сын проходят только по одному эпизоду – дальнобойщика Николая из Москвы. Правда, в МВД есть все основания полагать, что Усковы после освобождения успели сходить не на одно дело. Наводит на мысль о серии уровень жизни бывших зэков. По словам оперов, Усков-старший в последнее время ездил на новенькой Тойоте Хайлюкс, стоимостью более 1 миллиона рублей. Отец с сыном жили в хорошем доме, досуг коротали покатушками на собственном квадроцикле. И это несмотря на то, что официально мужчины нигде не работают. На какие коврижки? Семейство молчит. Свою вину в упор не признает ни один, ни второй, наняли дорогого адвоката.

- Что-то, где-то похитили с автомобиля, - так кратко объяснил на камеру свое очередное задержание Усков-старший.

Против криминального дуэта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

- Не исключено, что московский дальнобойщик не единственный их «клиент», - заключают полицейские. – Проверяем их на причастность к другим подобным преступлениям.