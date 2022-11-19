Мог не выйти в прокат из-за пьющего дяди Мити. И еще 6 фактов о фильме «Любовь и голуби», которые вы точно не знали

Незабываемого дядю Митю в картине сыграл блестящий Сергей Юрский. На момент выхода фильма ему было 48 лет.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова посетила Иркутск и стала одним из звездных спикеров фестиваля культуры «Энергия». Дочь великого режиссера Владимира Меньшова раскрыла детали создания картины «Любовь и голуби», которое происходило на ее глазах. 13-летняя Юля вместе с папой следила за работой артистов на съемочной площадке в Медвежьегорске. При этом реальная семья Кузякиных жила в иркутском городке шахтеров Черемхово. Сценарист Владимир Гуркин, чья пьеса легла в основу всеми любимого фильма, списал историю супругов и их разлучницы Раисы Захаровны со своих соседей. Даже имена и фамилии героев остались неизменны. Итак, «Комсомолка» готова поделиться фактами из закадровой жизни легендарной комедии, о которых вы наверняка не знали.

13-летняя Юля на съемках с папой. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

1.Выход фильма мог не состоятся

Да, «Любовь и голуби» рисковал никогда не появиться на больших экранах. Причиной тому стал запуск в стране антиалкогольной кампании. Руководство «Мосфильма» возмущало, что один из главных героев – мужичок охочий до выпивки и вранья. Дядю Митю потребовали полностью убрать из сценария, при этом фильм уже был готов к монтажу.

- Папа сказал, что делать этого не будет, - вспоминает Юлия Меньшова. - Тогда кино отдали другому режиссеру, чтобы тот его «собрал». После просмотра его версии начальство заявило: «Возвращайте Меньшова!». Затем начались переговоры с самой «верхушкой» Мосфильма. Папа объяснял, что без дяди Мити весь отснятый материал можно просто выбросить.

Пришлось идти на компромисс. Фильм с эксцентричным дядей Митей выпустили в прокат, но все сцены, связанные с алкоголем, были сокращены. От одной из них Владимир Валентинович и вовсе отказался.

- Итак, спуск к дому наших героев. По нему бежало стадо коз, а между ними - дядя Митя, который кричал: «Пиво привезлиии, пиво!». Это была феерически смешная история. До сих пор жалею, что ее исключили, - продолжает говорить телеведущая.

2. Раису Захаровну Меньшов списал с жены своего друга

Ранее «КП-Иркутск» рассказывала о том, насколько герои кино оказались похожи внешностью и характерами с реальными членами семьи Кузякиных. Это подтвердила и дочь Надежды и Василия Ольга Скрябикова. Однако, кто стал прототипом Раисы Захаровны для Гуркина по сей день остается загадкой. Известно лишь, что она иркутянка и, если верить слухам, узнаваемая в городе личность. Но образ разлучницы для фильма, по словам Юлии Меньшовой, от и до был проработал ее отец.

- У родителей был знакомый, его жену звали Наташа. Она работала в библиотеке. В те годы это была очень модная профессия для интеллигентной женщины. Папа готовил потрясающие ужины, приглашал в гости Диму с Наташей и…предоставлял ей слово. Он впитывал каждую деталь и записывал все в книжечку. Большие грустные глаза, а потом «В таз!...Хрясь!» - это все про Наташу! У героини Гурченко я слышу ее интонации.

Манеры и образ Раисы Захаровны Меньшов списал с жены друга.

К слову, автор пьесы Владимир Гуркин не описывал, чем же взбалмошная дама из отдела кадров леспромхоза покорила простого черемховского парня. Тогда это пришлось сделать Меньшову.

- В те годы в Москве была очень популярна в бомонде и интеллигенции тема инопланетян, телекинеза и филлипинских хилеров, - вспоминает Юлия. - Папу это дико смешило, но он сообразил: «Вот на что мог купиться Вася!».

Сыграть в комедии соблазнительницу Людмиле Гурченко предложили, когда съемочная группа уже уехала в Карелию. Задумка звезде понравилась. Изначально Раисой Захаровной должна была стать жена режиссера Вера Алентова, но ее утвердили на роль в фильме «Время желаний». Грим и костюмы для образа Людмила Марковна искала уже в Медвежьегорске, который стал декорациями картины «Любовь и голуби».

4.Лешку Кузякина должен был играть другой актер

На роль сына Василия Кузякина Алеши был утвержден молодой актер Александр Озеров. Игорь Лях же был «запасным».

- Вряд ли сейчас кто-то его знает. Саша Озеров был очень красивым, сразу понравился группе, но в день начала съемок он не приехал. «Вызывайте Ляха», - распорядился Меньшов. На следующий день прилетает Озеров…Но папа был тверд. Он считал, что так будет справедливо и вернул парня домой.

5. Баба Шура была почти на 10 лет моложе Нади и Раисы Захаровны

- Неожиданным решением было отдать роль бабы Шуры Наталье Теняковой. Ей, на секунду, было всего 40 лет, - рассказывает Юлия Меньшова. - Обратите внимание, как она в течение всего фильма прячет руки. Чтобы создать морщины, ей на лицо накладывали какой-то клей, портили кожу. Руки так не загримируешь, поэтому приходилось идти на хитрости. К слову, Сергею Юрскому (дяде Мите) на тот момент было 48.

В роли бабы Шуры - 38-летняя актриса Наталья Тенякова, кстати, настоящая жена Сергея Юрского.

Эксцентричный дуэт был неразлучен и в реальной жизни. На момент участия в съемках Тенякова и Юрский уже как 14 лет жили в счастливом браке.

- В Медвежьегорск многие в группе приехали с детьми. На дворе был август - каникулы еще не закончились, оставлять детвору было не с кем. По той же причине там оказалась и я, - делится актриса. - Есть феноменальная фотография, на которой Сергей Юрьевич Юрский с дочерью Дашкой учат французский в перерыве между съемками. Ей было 6 лет, она только собиралась в школу.

То самое фото: Сергей Юрский учит Дашу французскому. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В те годы артист был известен отличным знанием языка. Многих до сих впечатляет, как одна из интеллигентнейших пар Санкт-Петербурга так убедительно сыграла деревенских жителей, бабу Шуру и дядю Митю.

6.На съемочную площадку пришлось вызывать скорую

Помните сцену, где дядя Митя и Василий пью пиво на пристани? На самом деле, по задумке Меньшова, финал у нее должен был стать совсем другим.

- Затея состояла в том, что все пиво, которое стоит в кадре, мужичок выпивает одним махом на глазах у зрителей. В Медвежьегорске даже развешивали объявления по поиску трюкача, который сможет осилить за раз пять полулитровых кружек. В итоге подходящий дяденька нашелся. На съемках этой сцены дежурила скорая. Не зря. После выпитого герою стало плохо. Медики привели его в порядок, но эпизод, к сожалению, не вошел в фильм все из-за той же антиалкогольной кампании.

7. Из красавчика Александра Михайлова пришлось лепить черемховского парня

По словам Юлии Меньшовой, Александр Михайлов был слишком красив для простого работяги – высокий, статный, худой. Чтобы это исправить команде пришлось эту самую красоту немного «придушить».

Вася в кино и в реальности.

- Нашли для него мешковатую одежду и заставили поменять походку. Образ простака дополнили постоянные «ух» и «эх».

Первый день съемок комедии был посвящен созданию кадров в голубятне, с которых начинается фильм.

-Хотелось бы рассказать о том, что меня потрясло, хотя мне и было 13 лет, - делится Юлия. - В кино в отличие от театра у актеров нет большого количества времени, чтобы разрабатывать своего персонажа. Герой возникает от дубля к дублю. И в первой сцене поведение Василия Кузякина было, мягко говоря, странным…Помню, как папа подошел к Михайлову и сказал: «Саш, ты ищешь характер, это правильно! Только он добрый человек, отходчивый… он не блаженный, Саш». И добавил: «Такие мужики войну выиграли».

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