В сибирском поселке отключали электричество из-за кота

За пушистым беднягой поднимался пожарный Константин Черниговский Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Куйтун в воскресенье днем, 20 ноября, прошла необычная спасательная операция. Вызволять из беды сотрудникам МЧС пришлось не людей, а пушистого кота. Усатый взобрался на электроопору, отчаянно мяукал и никак не мог сообразить, как же ему оттуда спускаться. Жители приняли решение звать на помощь пожарных из Куйтунской 21 пожарно-спасательной части. О чудесном спасении КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кот долгое время просидел на одном из столбов на пересечении с улицей Карла Маркса. Спасатели для того, чтобы добраться до кота, использовали выдвижную лестницу. Правда, сначала позаботились о том, чтобы опора была обесточена. Последнее доверили энергетикам поселка. Так из-за пушистика в поселке пришлось отключить электричество. К счастью, ненадолго. Спасение заняло несколько минут.

Несколько быстрых движений вверх по лестнице пожарного Константина Черниговского и кот уже плотно вцепился в своего спасителя. Еще несколько мгновений, явно показавшихся коту бесконечностью, и животное уже было на руках у хозяйки.

- Наши спасатели и энергетики - самые лучшие в мире! - так обрадовались жители улицы Ленина в Куйтуне. - Хочется выразить искреннюю признательность в их адрес. Конечно же, отдельных слов благодарности заслуживают пожарный, который непосредственно снимал котея.

Читайте также:

Что делать, если вы упали из-за гололеда и получили травму: 3 главных шага. Юрист из Иркутска рассказала, что делать, если вы получили травму после падения в гололед (подробности)