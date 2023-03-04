Неделю отвечала на хамство комплиментами. И вот что из этого вышло Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Что ты тут все яблоки перещупала? Самые вкусные заберешь, а мне что останется?! - Женщина в фиолетовой шапочке воинственно отпихивает меня от прилавка с фруктами в магазинчике у дома.

- А мне какое дело? - хотела злобно огрызнуться в ответ, но сдержалась и выдала то, чего сердитая покупательница точно не ожидала:

- Ой, какая у вас шапочка красивая! Вам так идет! Женщина опешила. И заулыбалась.

Дорога к фруктам открыта. Эксперимент начинается успешно.

О пользе комплиментов для укрощения окружающих я прочитала вечером в журнале. Психолог уверяла, что добрым словом можно одолеть любое хамство. Я скептически ухмыльнулась. Не верю! Муж заглянул через плечо и бросил в сторону: «А ты попробуй».

Вызов принят. Хамы, держитесь! Я вышла на тропу добра.

«Вас тут не стояло!»

Любимое место скандалистов - очереди. А где их искать? Наведаюсь-ка в поликлинику. Тем более повод был: приболела ОРВИ. Не прошло и получаса, как перед кабинетом терапевта развернулась баталия. Откуда ни возьмись, появилась вторая очередь! В общей битве прилетело и мне.

- Кто сказал, что ты первее? Я тут с самого утра торчу, не было другой очереди, кроме нашей. И вообще ты тут самая молодая, могла бы подождать!

Хлопая глазами, смотрю на обидчицу: ей на вид не больше 45 лет. Ладно бы бабуля к терапевту рвалась!

- Спасибо, вы тоже выглядите очень хорошо. И лицо молодое, и глаза блестят! - пытаюсь порадовать свою визави. Та только фыркает и переключается с оскорблениями на моего соседа.

Еще пять минут две очереди ожесточенно ругаются, в это время в кабинет спокойно заходит пациент со стороны. Мы переглядываемся и объединяемся против него.

Выстрел в голову

После приема у врача сажусь за руль - пора на работу. На повороте меня опасно подрезает иномарка, я бью по тормозам, чудом избежав ДТП. Рука дергается нажать на сигнал, но силой воли заставляю себя этого не делать. Из соседней машины на меня сердито смотрит мужчина, явно любитель анекдотов про обезьяну с гранатой. Опускаю окошко, он радостно повторяет за мной, перегибается в мою сторону.

- День-то какой сегодня хороший! - улыбаюсь, стараясь делать это от души. Он крутит пальцем у виска и дает по газам. Первый блин комом, но я упрямая. К середине пути на мою улыбку другим водителям стали отвечать: что ж, будем считать, что внесла свой вклад в настроение города.

Следующее испытание для моих нервов встречается уже около работы. Из офиса выскакивает груженный тяжелыми сумками мужчина. Натыкается на меня. Один из его пакетов падает.

- Глаза разуй! Очки напялят и думают - умные!

Мой инстинкт самосохранения в голос кричит: «Уходи!» Но я зажмуриваюсь и кидаюсь в бой.

- Ой, у вас такие руки сильные. И куртка яркая, красивая! Простите меня, я просто на вас засмотрелась, - открываю один глаз. Мужчина улыбается, кажется, искренне.

- Давайте помогу собрать?

- Да не надо, справлюсь. У вас тоже пальто очень симпатичное. - Кажется, моя жертва немного смущена. Я добиваю бедолагу выстрелом в голову:

- Ой, какой вы галантный! Как вашей жене повезло.

Ухожу, он все еще улыбается и смотрит куда-то вдаль. Надеюсь, жена вечером оценит его настроение.

«Прическа у вас шикарная!»

А вот с коллегой все пошло не так. Вижу, подруга явно не в лучшем настроении. Но мне очень хотелось поделиться своим мнением о ее публикации, и я не сдержалась. Вот только мои советы были восприняты как неуместная критика.

- О себе лучше подумай, - процедила она. - Читала твою статью недавно. Скукотища.

Я решаю парировать:

- Какая же ты сегодня красивая!

- В смысле красивая? То есть тупая? Все, не хочу разговаривать больше! - коллега отвернулась и ушла.

Вечером, бросив машину у работы, я поползла на трамвай: если уж заканчивать эксперимент, так в самой пиковой точке.

Вагон полный, забиваемся как селедки. Меня немного качнуло, и я рукавом задела прическу сидящей передо мной дамы. То, что я выслушала от нее, никогда не допустят в печать.

- Извините, я случайно, - ответила я вежливо и добавила: - Прическа у вас шикарная!

Наконец-то улыбка в ответ на комплименты! Пассажирка, кажется, сама не ожидала, что растает. И у меня потеплело на душе: все-таки приятно говорить людям хорошее.

КОМПЕТЕНТНО

Чем больше вариантов, тем лучше

- Долгое ожидание приема в больнице с плохим самочувствием, опасные ситуации за рулем, поездки в общественном транспорте, когда вы и так устали после рабочего дня да еще попали в пробку, - все это стрессовые ситуации, - поясняет психолог Надежда Попова. - Хамство - легкий способ выплеснуть негативные эмоции. Но кому хочется спускать пар на близких? Поэтому зачастую и срываются на незнакомцах: вряд ли вы еще когда-нибудь пересечетесь с той злобной тетушкой из супермаркета, с которой не поделили яблоки. Иногда это сиюминутный выплеск эмоций, а иногда, если человек долго находится в состоянии стресса и негатива, хамство, увы, входит в привычку. И в таком случае, конечно, комплиментом проблему не решить.

- А что делать, если вам хамят?

- Нужно быстро оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящий сценарий поведения: сделать комплимент, свести конфликт к шутке, а может, промолчать и никак не реагировать или же извиниться и уйти... Комплименты не всегда помогут, пример - спор в больнице, где люди уже были взвинчены. Чем больше вариантов в запасе, тем легче найти оптимальный.

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