Полмиллиона за наркодилера: в Иркутской области разыскивают подозреваемого в распространении наркотиков в Бурятии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении наркопреступления на территории Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскивается Кобелев Вячеслав Олегович. Он в составе межрегионального организованного преступного сообщества, распространял наркотики в особо крупном размере на территории г. Улан-Удэ, в том числе и через интернет.

В числе примет: европейский тип лица; рост около 175 см., среднего телосложения; глаза темные, волосы русые. Особая примета – при улыбке на щеке образуется ямка.

Предполагается, что мужчина может находиться в Братске или других населенных пунктах Иркутской области.

За информацию, способствующую задержанию Кобелева гарантировано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

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