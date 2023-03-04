Пожар на улице Карла Либкнехта в Иркутске мог произойти из-за оборудования для майнинга

ожар в административном здании на улице Карла Либкнехта произошел в майнинговом помещении Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вчера, 3 марта, в 22:49 стало известно о том, что загорелось административное здание в Иркутске на улице Карла Либкнехта. Пожар охватил 250 "квадратов". Как сообщает областное МЧС, пожар возник в подсобном помещении с майнинговым оборудованием, расположенном на верхнем этаже здания.

-Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства случившегося. Специалисты не исключают, что перегрузка электросети могла стать причиной пожара, - говорят в МЧС.

Во время пожара из здания удалось эвакуироваться 16-ти людям. Кроме этого, из соседнего дома эвакуировались 36 человек, в числе которых восемь детей.

Как уточнили в МЧС, во время тушения пожара заместитель начальника пожарно-спасательной части №2 получил травмы. Он доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается всесторонняя помощь.

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