В Усолье-Сибирском 18-летний парень предстанет перед судом за смертельное ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура города Усолье-Сибирское утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По данным следствия, 1 декабря прошлого года в поселке Железнодорожный Усольского района обвиняемый, не имея прав управления авто, прицепил к автомобилю «ВАЗ 21061» снегокат. На нем был его несовершеннолетний друг, - говорят в ведомстве.

Так молодые люди поехали по автодороге, но выбрали небезопасную скорость. Как итог, автомобиль занесло, а снегокат вылетел на встречку, столкнувшись с другим авто.

От полученных травм 15-летний подросток скончался до приезда бригады скорой помощи на месте происшествия. Расследование уголовного дела осуществлялось следователем СК.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

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