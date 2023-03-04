Ревность зла: в Усть-Илимске женщина зарубила топором любовницу мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, убившей сожительницу мужа более 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- По данным следствия, еще в октябре 2005 года супруг обвиняемой проживал с другой женщиной. Обвиняемая решила встретиться с последней. Между ними возникла ссора и тогда обвиняемая взяла в руки топор и на почве ревности нанесла потерпевшей множественные удары в область головы, шеи, рук и груди, - говорят в ведомстве.

Как итог, женщина скончалась из-за ранений, не совместимых с жизнью. После этого подозреваемую задержали и отпустили под залог. Однако она решила скрыться от правоохранительных органов.

При координационной роли прокуратуры следователями СК во взаимодействии с полицией фигурантку задержали в Тюмени. После этапирования в Иркутскую область ее заключили судом под стражу.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.

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