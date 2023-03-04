Оплатила операцию: сибирячка украла у коллеги золото на 150 тысяч рублей ради спасения больной раком сестры Фото: Иван ИВАНОВ

Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, похитившей золотые украшения у коллеги, чтобы помочь сестре. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-В октябре 2022 года женщина похитила драгоценные изделия на общую сумму 155 тысяч рублей у коллеги, которая пригласила ее переночевать к себе домой. После обвиняемая сдала их в ломбард, а вырученные деньги потратила на проведение операции сестры, которая проходила лечение от онкологического заболевания, - говорят в суде.

Потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию. После этого подсудимая призналась в преступлении.

По решению суда, женщину приговорили к условному сроку на 2 года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, убившей сожительницу мужа более 17 лет назад.