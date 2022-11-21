Сити-менеджер Читы Сапожников написал заявление об отставке и уходит добровольцем на Украину

Сапожников имеет боевой опыт в десантных полках. Фото: администрация Читы

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников поразил горожан и коллег своим решением оставить свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Причина действительно благородная - он отправляется добровольцем в зону действия специальной военной операции на Украине. Об этом заявил сам Сапожников в официальном ТГ-канале.

- Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны, - объяснил свое решение политик.

Он поблагодарил своих коллег и губернатора Забайкальского края за хорошую работу ради улучшения жизни Читы. Он не рассказал, кто станет новым главой администрации краевого центра.

Напомним, Александр Сапожников пришел на мост сити-менеджера в 2019 году. До этого он был депутатом думы города, в период 2014-2019 годов. Карьеру управленца он начал в далеком 1993 году, когда руководил центром «Досуг» при школе №8. Позже он уже начал подниматься по карьерной лестнице. Примечательно, но в молодости он работал слесарем в Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

Что касается боевого опыта, то он его получил в 1995 году. Несколько лет он проходил срочную службу, а после стал военным-контрактником. Сапожников получил боевой опыт десантника во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, он провел там 8 месяцев и получил ранение.

Ему присвоили несколько важных наград: медаль Жукова, медаль «За воинскую доблесть» II степени и медаль «За отличие в военной службе» II степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбил стекло и вытащил из огня. Полицейского из Иркутской области наградили медалью за спасение людей из горящего автомобиля

Полицейский из Черемхово получил медаль "За смелость во имя спасения" от главы МВД России (подробнее)

Полковник Виктор Баранец ежедневно рассказывает о ситуации на Украине и противостоянии с НАТО