Стало известно, сколько лет колонии грозит бывшему министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой

Фото: правительство Иркутской области

Стало известно, сколько лет лишения свободы грозит бывшему министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, судебное заседание по делу которой откладывали 77 раз. Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре 2020 года. Ее еще пять человек, в том числе сына Ледяевой, обвиняют в мошенничестве, а также сбыте фальсифицированных медицинских изделий с целью хищения денег из бюджета. Как установили следователи, злоумышленники поставляли в больницы Приангарья защитные маски и респираторы, которые не прошли регистрацию. В сопроводительных документах товара были описаны ложные характеристики. В результате минздраву региона и подведомственным ему учреждениям был причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей.

- Государственный обвинитель запросил 8 лет лишения свободы для бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, - сообщил корреспонденту «КП»-Иркутск» источник, знакомый с ходом судебного заседания.

На момент передачи материалов дела в суд ни один из фигурантов вину не признал, более того, часть из них заняла активную позицию защиты. Подозреваемые выдвигали различные версии, отработка которых заняла большое количество времени у следователей. Некоторые мероприятия в рамках расследования пришлось проводить за пределами региона.

- Вместе с этим, обвинение просит оштрафовать Ледяеву на 2,5 миллиона рублей с временным лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, - приводит свои данные источник.

Остальные фигуранты дела о махинация с медицинскими масками могут отправиться в колонию на сроки от 5,5 до 11 лет – столько для них, в зависимости от роли и степени участия в преступлении, запрашивает гособвинение.

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