Стало известно, состоится ли в Иркутске новогодний салют

При этом городская елка и массовые мероприятия все еще будут Фото: Олег Укладов

Администрация Иркутска утвердила план новогодних городских мероприятий в 2022 году. Многие иркутяне просили власти отказаться от дорогостоящих украшений и массовых мероприятий, чтобы сэкономленные деньги отправить бойцам на Украину, в зону действия специальной военной операции. Мэрия действительно решила отказаться от излишеств и пожертвовать средства жителям Донбасса, а именно - города Кировск.

В пресс-службе объяснили, что понимают чувства горожан, но отменять праздник полностью не хотят из-за детей - для них он важен. Но уменьшить размах администрация согласилась: для украшения улиц используют старые гирлянды и малые формы, а новогоднего салюта вовсе не будет.

- Во время поездки мэра Руслана Болотова в ЛНР предложено на средства партнеров, которые раньше направлялись на салют в Иркутске, закупить праздничные украшения и для жителей Кировска, - заявила заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

Для маленьких иркутян устроят различные массовые мероприятия, в том числе откроют резиденцию Деда Мороза. Она не работала в прошлом году из-за коронавирусных ограничений, теперь дети смогут своими глазами увидеть доброго сказочника. А на острове Конный проведут монтаж новогодней елки высотой 14 метров, установят светодиодные фигуры и зальют каток под открытым небом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Читы Сапожников написал заявление об отставке и уходит добровольцем на Украину

Он получил боевой опыт десантника во время службы на Северном Кавказе (подробнее)