«Верьте в нас, и мы придем только с победой!». Бывший сити-менеджер Читы записал обращение из военкомата

Бывший политик раньше служил в десантных войсках. Фото: стоп-кадр видео правительство Забайкальского края

Уже бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников приехал в военкомат с документами, чтобы стать добровольцем и отправиться на Украину. Он подал в отставку, отказавшись от поста главы администрации Читы, и принял решение участвовать в специальной военной операции. Сапожников записал видео-обращение к жителям краевого центра из военкомата.

- Хочу поблагодарить за теплые, добрые слова, которые я читаю в мессенджерах. Я горжусь нашей страной, патриотами нашей Родины. Хочу, чтобы все понимали, что она у нас одна, и мы должны отстаивать ее интересы. Мы никогда не позволяли кому-то указывать, что нам делать и воспитываем наших детей, как нас воспитывали наши предки, - заявил Александр Сапожников.

Он пообещал, что наши военные вернутся домой только с победой. После утверждения бывшего политика добровольцем, он поедет на Украину.

Напомним, Александр Сапожников - не просто неравнодушный человек, он служил в десантных войсках и принимал участие в военной кампании на Северном Кавказе. Там мужчина получил ранение, но армию не оставил, трудился механиком. Ему присвоили несколько важных наград: медаль Жукова, медаль «За воинскую доблесть» II степени и медаль «За отличие в военной службе» II степени.

Сапожников пришел на пост сити-менеджера в 2019 году. До этого он был депутатом думы города, в период 2014-2019 годов.

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