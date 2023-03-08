Спасали с вертолетами: в Бурятии при спуске с перевала Горных Духов пострадали туристы. Фото: МЧС РФ

Пока еще не завершился сезон для любителей горных склонов. Туристы продолжают покорять новые вершины, но вместе с тем и, к сожалению, получать травмы. В этот раз несчастный случай произошел в Бурятии.

Как сообщает местное МЧС, 6 марта, от туристской группы в оперативную дежурную смену МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что при спуске с перевала «Горных Духов» в Окинском районе получили травмы две женщины. К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

На следующий день на помощь из Иркутска выдвинулся Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда.

-На данный момент спасательные работы завершены, пострадавшие благополучно доставлены в медицинские учреждения, - добавили в ГУ МЧС России.

К слову, по данным Бурятского гидрометцентра, в период с 08.00 8 марта по 08.009 марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия возможен сход снежных лавин. Именно поэтому МЧСники рекомендуют туристам воздержаться от походов.

Также, сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского, Северо-Байкальского и Тункинского районов.

В ведомстве напомнили, что сказаться на устойчивости снежных масс могут: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

Свои рекомендации дают и в МЧС Иркутской области. Из-за повышения температуры на озере Байкал в районе населенного пункта Утулик - нажимы, трещины. В районе Слюдянки, Култука, Ангасолки также фиксируется активное таяние снега. Спасатели призывают к неукоснительному соблюдению требований безопасности.