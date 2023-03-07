На озере Байкал наблюдается активное таяние льда Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за повышения температуры на озере Байкал в районе населенного пункта Утулик - нажимы, трещины. В районе Слюдянки, Култука, Ангасолки также фиксируется активное таяние снега с образование воды на поверхности льда, трещины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-В проливе Малое Море с потеплением образовываются трещины. В районе мысов появляются участки открытой воды, добавили сотрудники ведомства.

Спасатели призывают к неукоснительному соблюдению требований безопасности, дабы избежать провалов под лед. Передвижение допускается исключительно по ледовой переправе.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что по региону ожидаются "весенние" температуры: от -2 до +3 градусов тепла. Ночью похолодает до -5...-10 градусов. Ожидается, что 8 марта выпадет небольшой, местами умеренный и мокрый, снег.