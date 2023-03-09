Двое туристов оказались в западне, провалившись в многокилометровую ледовую трещину на Байкале

На Байкале сотрудники МЧС спасли провалившихся в ледовую трещину мужчин Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувший выходной, 8 марта, тысячи туристов направились на Байкал, чтобы своими глазами увидеть гладь замерзшего озера. Так, вдвое приятелей решили покататься на коньках и заодно добраться из Хужира на острове Ольхон до поселка Сарма. Однако они не учли, что из-за высоких для марта температур и переменчивой погоды, в последние дни лед активно таял. Появились многочисленные нажимы и трещины. В одну из таких и провалились мужчины. К счастью, отделались путешественники лишь промокшей до нитки одеждой и испугом. Выбравшись на лед, они поняли, что объехать многокилометровую трещину попросту невозможно, после чего решили попросить помощи в МЧС.

- Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения нашли мужчин, транспортировали их до сарминской турбазы, где они остановились. От дальнейшей помощи мужчины отказались, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также помощь понадобилась еще одной туристке, которая находилась на льду Байкала, в 100 метрах от берега. Женщина неудачно упала и травмировала колено, из-за чего не могла передвигаться. Прибывшие к месту спасатели наложили ей иммобилизующую транспортную шину, поставили обезболивающее и эвакуировали на носилках. Позже пострадавшую госпитализировали на машине скорой.

- Сотрудники МЧС России обращаются к туристам и отдыхающим с просьбой сохранять бдительность. Даже обычная прогулка становится экстремальной для человека неподготовленного и проявляющего беспечность. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких! - заключили в ведомстве.

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