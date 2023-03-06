Две недели покорно ждал, что хозяин вернется: большая маленькая трагедия пса Хатико, которого выбросили на трассе

Усть-Илимский Хатико две недели ждал хозяина, который выбросил надоевшего питомца на трассе. Фото: Елена Матвеева

Полные грусти глаза этого черного пса говорят о пережитой им трагедии. От него отказался хозяин. Оставил надоевшего питомца на обочине трассы…и уехал. Собака пыталась вернуться домой по запаху, но след быстро пропал. Тогда четвероногий покорно остался ждать у дорожного знака с названием поселка Железнодорожный, что в 30 километрах от города Усть-Илимска Иркутской области.

- Впервые брошенку начали замечать после 10 февраля, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» сотрудник благотворительного приюта для животных «Хатико» Елена Матвеева. – Неравнодушные люди звонили нам с просьбой забрать несчастного. При виде некоторых машин, скорее всего, похожих на автомобиль бывшего хозяина, он бросался к ним, из-за чего угодил под колеса. К счастью, обошлось без серьезных травм.

После того, как о верном четвероногом друге начали писать в пабликах в соцсетях, местные жители тут же прозвали его Усть-Илимским Хатико. Волонтеры выехали к месту, куда прибился одинокий пес, но тот при виде незнакомцев начинал грозно рычать. Чтобы его отловить, пришлось выстрелить снотворным.

Грустный пес не подпускает к себе незнакомцев и скучает по старому дому. Фото: Елена Матвеева

- Сейчас собака проходит реабилитацию. Ветеринары делают хвостатому уколы с витаминами и антибиотиками, так как за время скитаний «парень» сильно ослаб.

Впереди у Хатико - поиски нового дома. Однако первому встречному пса не отдадут. Сотрудники приюта ждут отклика от людей с серьезными намерениями, которые ни за что его не предадут.

Собака две недели провожала взглядом каждый проезжающий мимо автомобиль. Фото: Елена Матвеева

- Судя по всему, ему около 3-4 лет, - говорит Елена. - Нрав спокойный, не агрессивный. Кобель весьма крупный, поэтому комфортно будет себя чувствовать во дворе частного дома. Желающих приютить нашего питомца ждем в гости. Для начала устроим знакомство. В случае, если человек и собака найдут «общий язык», то будем рады передать ее в хорошие руки.

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