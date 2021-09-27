Брошенного у трассы котенка спас дальнобойщик из Иркутска и нашел ему новых хозяев через соцсети

Брошенный у трассы котенок стал дальнобойщиком и нашел новых хозяев через соцсети. Фото: Андрей Подлужный

Маленький белый котенок с рыжими и черными пятнышками на шерстке прижался к огромному колесу грузовика, что стоял на обочине трассы. Пушистик свернулся в комочек, пытаясь согреться в дождливую погоду. Такую картину возле своей фуры увидел дальнобойщик из Иркутска Андрей Подлужный. В тот августовский промозглый день водитель был в очередном рейсе. Он доставил товар в один из городов Нижегородской области. Во время очередной остановки к колесам его рефрижератора «Мерседес» и «приклеился» хвостатый малый.

- От роду ему было не больше месяца, - рассказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» Андрей Подлужный. – Котенок от голода еле держался на лапах. Пригляделся, а он еще и слепой! Глазки еще слипшиеся, не раскрылись. Мне стало жалко кроху. Кругом был лес и трасса. Скорее всего, его просто выкинули прямо из машины. Что делать? Пришлось брать его с собой в кабину.

Дальнобойщик из Иркутска Андрей Подлужный. Фото: личный архив.

Андрей отмыл найденышу глазки, купил мазь в аптеке и, конечно, накормил. Забирать котенка с собой в путешествие мужчина не планировал. И поэтому по дороге то и дело останавливался у придорожных кафе, чтобы пристроить найденыша. Однако от него отказывались, как только видели. Тогда-то водитель и решил взять полосатика в напарники. Впереди у дальнобойщика был рейс в Москву и Санкт-Петербург.

«Ехать вдвоем веселее», - решил водитель и посадил котенка на пассажирское кресло. Андрей придумал хвостатому штурману имя: назвал его в честь своего Мерседеса – Мэрсик.

- Сначала он боялся, сидел либо в кресле, либо на полу, - продолжает Андрей. – Но вскоре освоился. Начал запрыгивать на панель, смотреть на дорогу, рассматривать другие автомобили. Но больше всего Мэрсик полюбил сидеть у меня на руках.

Так выглядел котенок, когда его нашел Андрей. Фото: Андрей Подлужный

Мужчина признается, что за несколько дней в рейсе привык к напарнику, но понимал, что оставить его насовсем не сможет. Поэтому бросил клич в соцсетях в надежде отдать Мэрсика в добрые руки.

- Написал в одну популярную группу, владельцы которой помогают пристраивать бездомных кошек, - говорит Андрей. – Попросили снять видео, как я езжу с Мэрсиком. Я отправил.

Вскоре Мэрсик освоился и ему стало интересно путешествовать по стране. Фото: Андрей Подлужный

Желающих стать владельцами уже подросшего Мэрсика нашлось хоть отбавляй. Андрею начали звонить из Самары, Тольятти, Волгограда, Санкт-Петербурга и даже из Германии. Но первой оказалась жительница Иркутска. Ей Андрей и решил отдать друга, когда вернулся домой.

- Конечно, было очень грустно расставаться с Мэрсиком, - вздыхает дальнобойщик. – Все-таки полстраны объездили вместе за месяц – около 24 тысяч километров намотали. Живая душа в кабине была, встречал меня. А теперь прихожу, а там никого. Но я знаю, что с новыми хозяевами Мэрсик будет счастлив. Ему нужен настоящий дом. А в кабине он даже поспать не мог нормально из-за тряски.

Кстати, когда Андрей уехал в очередной рейс, выяснилась одна деталь. Оказалось, Мэрсик не котенок, а кошечка. Поэтому новым хозяевам пришлось менять имя питомцу на Мерси.

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