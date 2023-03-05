Бабушкин фарфор на миллион: названы 5 вещиц советского времени, которые стоят больших денег

Проверьте пыльные коробки и устройте ревизию в чулане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разгребая на даче чулан, наткнулась на пару коробок с любимыми вещицами бабушки. Громоздкие перстни с камнями, подстаканники, разноцветные значки, хрустальные фужеры, вымпел с портретом Ленина и коллекция марок (ну как без нее!)… Правда, куда больший интерес вызвал винтажный чайный сервиз: фарфоровые пузатые чашки с золотистой каемкой и цветами, блюдца и тарелочки – все в шести экземплярах и оригинальной коробке. Блестит так, аж слепит! Будто куплен вчера. Но главный сюрприз ждал на оборотной стороне чашек и блюдец… Надпись made in Russia, тут все ясно, означает «Сделано в России», а вот красный логотип из букв «ЛФЗ» заставил уже лезть в интернет гуглить. «Ленинградский фарфоровый завод», - телефон выдал перевод! И внутренний голос затрепетал… В моих руках никак целое состояние?!

Такой симпатичный сервиз от ЛФЗ достался мне от бабушки.

В магазине Императорского фарфорового завода, как сейчас называется бывший ЛФЗ, Петербурга бывать доводилось. Там простая чайная пара на витрине стоит за 5-6 тысяч рублей. В предвкушении захожу на сайт онлайн-аукциона, загружая фото своего наследства и не верю глазам… За точно такой же сервиз кто-то запрашивал сумму в десятках тысяч рублей. А ведь это не все «барахло», что досталось от бабушки… Наверное, я миллионер, который о своем состоянии и не знает. Разбогатею ли? За экспертным мнением я отправилась в антикварную лавку. С Сергеем Снарским, специалистом по продаже раритетов с 30-летним стажем, составили топ-5 самых дорогих и продаваемых вещиц советского времени.

Сергей Снарский - специалист по продаже раритетов с 30-летним стажем. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

1. Дедовская посуда – на вес золота

- Обычная с виду кружка? - Сергей Снарский поймал мой удивленный взгляд. Чашка, как чашка. Из отличительных черт - только рисунок с изображением военного корабля и надпись «Будь на чеку». Цена – 15 тысяч рублей. В глазах застыл немой вопрос: «За что?!». – Перед вами «представительница» агитационного фарфора, который среди коллекционеров ценится особо. Предназначалась посуда для сотрудников морской охраны и была выпущена ограниченным тиражом в 1920-1930-е годы знаменитой в СССР фабрикой «Красный фарфорист». Отсюда и стоимость.

Агитационный фарфор. Цена за такую кружку - 15 000 рублей. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Как оказалось, это еще «цветочки». Более редкие экземпляры, посуда с портретами Ленина, Сталина, советскими героями или лозунгами уходят с молотка и за 50, и за 100, и за 200 тысяч.

2. Статуэтки – самые ходовые диковинки

Это снова о фарфоре, или о фигурках, которые раньше украшали каждый дом. Сегодня чаще всего раритет можно найти среди продукции Ленинградского, Дмитровского и Дулевского фарфоровых заводов, а также Конаковского фаянсового. Опять же в первую очередь на цену влияет тираж. Конечно, за статуэтки, которых в Советском Союзе было миллионы, ничего выручите. А вещицы в ограниченном количестве, в том числе созданные известными скульпторами или приуроченные к историческим событиям, можно продать от 5000 до 100 000 рублей. Кстати, вот еще нюанс: первые выпуски стоят намного дороже повторов. До 20 000 – 50 000 долларов может доходить стоимость статуэток с названиями «Дядя Стёпа – милиционер», «Красная гвардия», «Телефонный разговор», «Иосиф Сталин» и «С детьми на прогулке».

Советская диковина - ликерница "Рыбак". Еще один дорогостоящий товар в антикварной лавке. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Даже фигурки из одной партии иногда отличаются в цене в несколько раз, - поясняет антиквар. – К примеру, некоторые из них продавали поштучно, а другие только в наборе. А затем их и вовсе перестали выпускать. Со временем многие из них разбились и отправились на помойку, а уцелевшие стали более редкими и соответственно более ценными для коллекционеров.

Стеклянная елочная игрушка на металлической прищепке 1950-х годов из коллекции «Сказка о царе Салтане». Стоимость 12 000 рублей. Цена зависит не только от редкости, но и от ручной росписи изделия. Фото: коллекция Сергея и Александра Снарских.

3. Дед Мороз из папье-маше – солидный куш

- Елочные игрушки – отдельная тема. Но не стоит оценивать вещи по собственному эстетическому вкусу, - призывает эксперт. – Многие ватные куклы за десятки лет в чуланах распушаются, цепляют мелкий мусор, а краска на лицах темнеет и лопается, но они все еще стоят, пусть не больших, но денег. К примеру, за пару игрушек «Лыжник и лыжница» 1930-1950-х годов ценитель готов отдать 15 000 рублей. А большого Деда Мороза из папье-маше, если тот отлично сохранился и не заражен грибком, заберут за 25 000.

Пара игрушек папье-маше «Лыжник и лыжница» 1930-1950-е годы. Фото: коллекция Сергея и Александра Снарских.

Отлично сохранившийся ватный Дед Мороз. Елочная игрушка 50-60-х годов. 12 000 руб. Фото: коллекция Сергея и Александра Снарских.

Елочная игрушка из папье-маше и ваты «Девочка в национальном костюме». 1930-1950-е годы. 12 000 руб. Фото: коллекция Сергея и Александра Снарских.

И на плоскую «картонку» в виде дирижабля или самолета найдется ценитель. Стоимость таких тесненных игрушек варьируется от 100 до 100 000 рублей. Одни из самых дорогостоящих «Пограничник Никита Карацупа и его пес Ингус». Также в почете и все та же пропаганда: символика СССР, портреты лидеров, всеми любимая техника, в том числе военная, а также крупные события, такие как освоение Северного полюса.

Даже за такую картонную игрушку в виде дирижабля 50-х годов можно выручить до тысячи рублей. А цены юбилейных выпусков достигают десятков тысяч. Фото: коллекция Сергея и Александра Снарских

4. Педальная машинка - недетская мечта коллекционера

Мечта любого советского ребенка - педальная машинка. Теперь, правда, за ней ведут охоту взрослые дяди, коллекционеры. Такая модель может стоить до 300 000 рублей, а по некоторым данным, даже до 1 000 000! А найти такую вещь у себя в чулане вполне реально. Еще одна редкость – кукла Нина в скафандре, создание которой посвящено полету в космос Валентины Терешковой. Девочка умела ходить и говорить: «Мама!». На одном из популярных интернет-аукционов за полмесяца ее стоимость возросла от 1 рубля до 141 000. Распрощаться с крупной суммой также готовы желающие приобрести железную дорогу 1960-х годов или пластиковый бронепоезд «дутыш». Уходят с молотка за десятки тысяч рублей.

5. Держи марку?

- Филателизм в СССР был самым распространенным хобби, - говорит антиквар. - Но не стоит надеяться, что коллекции школьных лет принесут вам бешеный доход. Большинство советских марок стоит копейки, а уже наклеенные или гашеные – не стоят ничего.

Итак, самые ценные экземпляры - выпущенные в период с 1920 по 1950 годы. К примеру, серо-фиолетовую марку 1921-го года «250 рублей» из первого стандартного выпуска «Символы науки и искусства» можно продать за 175 долларов или около 13 тысяч рублей. Еще дороже, 200-400 долларов будет стоить зеленая марка «Помощь голодающим Поволжья» того же года, но при одном условии – она должна быть отпечатана на тонкой бумаге. А цены на некоторые миниатюры из «Золотого Стандарта» 1923 года соответствуют названию выпуска. Так, созданный литографским способом беззубцовый фиолетовый «Крестьянин» на бумаге без водяного знака стоит более 4000 долларов или около 300 000 рублей.

КСТАТИ

О значках и ведомственных знаках

- По закону ордена собирать запрещено, а значки можно, - объясняет Сергей Снарский. - А стоят легальные награды дорого потому, что их делали вручную и ограниченным тиражом. Наверное, все помнят винтовые жетоны, которыми отмечали ударников и отличников труда? Так, нагрудный значок из серебра «Активный участник пятилетки» 1930-го года стоит на интернет-аукционах от 120 000 до 150 000.

В 280 тысяч оценивают награды, которые в Стране Советов вручали победителям профессиональных соревнований: «Лучшему ткачу», «Лучшему доменщику» или «Лучшему шахтёру», а цена знака 1934-го года «Герою пятилетки, борцу за строительство социализма» доходит до полумиллиона. Также ценятся коллекционерами экземпляры, выпущенные в честь запуска предприятий: в среднем их оценивают в 80-100 тысяч.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей СНАРСКИЙ, антиквар:

Не спешите нести старье на помойку

- В этом деле важно понимать, что даже специалист порой не может с первого взгляда оценить, насколько редкая перед ним вещь. Для этого приходится изучать каталоги, советоваться с коллегами, искать в Сети преценденты продажи правильно сделали, что пришли за советом. Перед тем как нести что-то старинное на помойку, лучше покажите это антиквару. В эпоху соцсетей достаточно отправить пару фотографий, чтобы сделать предварительный осмотр.

ВНИМАНИЕ!

КАК ВЫГОДНО ПРОДАТЬ АНТИКВАРИАТ

1. Внимательно осмотрите предмет. Найдите клейма, подписи, цифры – все, что в теории может добавить ему в стоимости.

2. Покажите вещь оценщику. Желательно обратиться в магазин с хорошей репутацией, либо по наводкам знакомых. Но не спешите продавать!

3. Задайте в Интернете общее описание предмета, чтобы найти о нем больше информации. Для фарфора: клейма и надписи на обратной стороне донышка; для ювелирных украшений: клейма на всех отделимых частях изделия; для книг: выходные данные на титульном листе; для картин: подпись автора и дата на полотне и на обороте.

4. Продолжайте поиск подобных предложений в Сети, а также преценденты продаж. Сделать это можно на онлайн-аукционах, на сервисе объявлений и в тематических сообществах в соцсетях. Позже на этих же ресурсах можно будет и продать товар.

5. Если найти ничего не удалось, то посоветуйтесь с коллекционерами. Многие из них бесплатно дают рекомендации на форумах. Необходимо лишь прикрепить больше четких фотографий и все известные данные.

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