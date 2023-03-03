«Хочу на ней жениться!»: влюбленный мужчина разыскивает стюардессу, с которой встретился на рейсе «Иркутск-Москва»

Александр Ёлчев просмотрел тысячи страниц в соцсетях, но так и не нашел среди них ту самую. Фото: личный архив героя публикации

- Вошел в самолет и обомлел, - вспоминает 36-летний Александр Ёлчев. – Пассажиров в двери встречала бортпроводница: на вид около 25-ти лет, лицо милое, будто кукольное, а фигура… Словно гитара, шикарная. Девушка-мечта! Так я ей и сказал. А ее от комплимента в краску бросило – смутилась!

Мужчина признается, уже почти месяц как он засыпает и просыпается с мыслью о загадочной незнакомке, у которой не осмелился взять номер телефона. В начале февраля Александр вместе с коллегами приехал из Московской области в Красноярск в командировку. Выполнив работу, приятели решили рвануть на Байкал, а уже оттуда вернуться домой. Вылет был запланирован из аэропорта Иркутска 9-го февраля в Шереметьево.

Мужчина был проездом на Байкале и возвращался дома, когда встретил ЕЕ. Фото: личный архив героя публикации

- Я весь полет не мог оторвать от нее взгляд, это заметили и ее другие стюардессы. С Настей, так зовут девушку, за весь полет мы больше не обмолвились и словом. Настолько растерялся, да и не хотелось вклиниваться в рабочий процесс, мешать. Я даже не знаю, откуда она, есть ли у нее молодой человек или муж, но решил во что бы то ни стало ее разыскать и поговорить. Поиски начал в соцсетях, с официальной группы авиакомпании «Вконтакте». Но там среди подписчиков больше 4000 женщин с именем Анастасия. Просмотрел практически каждый аккаунт, но увы, тот самый не нашел. Лишь одна бортпроводница написала, что, судя по рейсу, девушка, скорее всего, из Москвы.

Тот самый "счастливый" билет Александра. Фото: личный архив героя публикации

Но несмотря на отсутствие успехов Александр не опускает руки. Влюбленный мужчина продолжает оставлять в комментариях в соцсетях новые сообщения, адресованные запавшей в душу красавице, в надежде, что она или ее коллеги их заметят и дадут ответ.

Мужчина не теряет надежды и оставляет незнакомке сообщения в соцсетях.

- Что я могу рассказать о себе? Женат никогда не был, детей на иждивении нет, - смеется бывший полицейский, ныне инспектор по защите прав потребителей. - Есть собственная квартира, две машины: «Москвич» и Ford Focus. Сам я простой, как 5 рублей. Люблю животных и природу. Мечтаю о жизни за городом с собственным хозяйством и форелевым прудом.

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