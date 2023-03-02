«Оставила записку, что уехала на велосипеде на Байкал»: чем закончились поиски пропавшей 8-летней девочки из Черемхово

Ребенка разыскивали полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимний вечер, на часах около восьми. Семья Филипповых возвращалась из Черемхово домой – в поселок Кирзавод, что в 14-ти километрах от города. На середине пути на пустой дороге водитель и пассажиры авто заметили… маленькую девочку. 8-летняя школьница несмотря на мороз и непроглядную темноту резво крутила педали на велосипеде. Виктор, находившийся за рулем иномарки, остановился на обочине и поинтересовался, куда направляется юная особа.

- Никуда, отстаньте! – тут же попыталась закончить беседу с незнакомцем девчушка. Но тот продолжал: «Как тебя зовут? Почему ты одна? Дай номер телефона своей мамы…».

Но ребенок отказывался общаться. Тогда разговорить ее попыталась жена Виктора Екатерина. Не бросать же ребенка одного посреди дороги, на ночь глядя и в 11-градусный холод...

Екатерина и Виктор увидели посреди безлюдной дороги 8-летнюю школьницу на велосипеде. Фото: Территориальная студия телевидения Черемхово

- Около 15 минут мы уговаривали девочку сесть в машину, чтобы отвезти домой, но та хорошо знала, что доверять чужим «дяденькам» и «тетенькам» нельзя. Молодец! Только когда я показала, что в салоне сидят ребятишки, мой сын и племянник, она доверилась и согласилась поехать с нами.

Виктор Филиппов развернул машину и поехал обратно – в сторону Черемхово. Своего адреса школьница не назвала, но обещала показать, где живет.

- Тут она и поведала историю о том, что отправилась в поход на Байкал! Я своим ушам не поверила. Ей стало скучно одной дома, поэтому она собрала вещи в рюкзак, оставила родителям записку, пока они были на работе, и наутек. А в качестве средства самообороны даже ножницы прихватила, - вспоминает со смехом сибирячка.

Супруги послушали «путешественницу» и привезли ее к частному дому на окраине города, но свет в окнах не горел, а на двери висел замок. Тогда семья позвонила в полицию.

- Мужа попросили описать внешность ребенка, и тогда я и поняла, что она находится в розыске, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» Екатерина. – Оказалось, что дом, к которому она нас привела – это дача. Убежав из квартиры, девочка добралась до нее, чтобы взять велосипед, а оттуда уже - на Байкал! В районе, где ее нашли, даже не проводились поиски – никто не думал, что девочка могла уйти так далеко.

Полицейские наградили пару за бдительность и активную гражданскую позицию. Фото: Территориальная студия телевидения Черемхово

К счастью, маленькую любительницу приключений в тот же день вернули в семью. За бдительность и неравнодушие супругов Филипповых было решено наградить. В местном отделе полиции паре вручили благодарственное письмо и ценный подарок.

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