«Исцеляла от рака»: чудотворная икона Божией Матери Иверской сгорела вместе с храмом в селе Невон

Священник Игорь Коконев планирует заказать новый список Божией Матери Иверской. Фото: Алексей Конончик.

- Однажды к нам в храм Троицы Живоначальной приехала женщина из Читы, - рассказывает настоятель храма села Невон Игорь Коконев. - У нее было страшное заболевание – рак головного мозга. Она подошла к иконе Божией Матери Иверской (это список, представляет собой воспроизведение почитаемой иконы), и просила об исцелении. Через несколько месяцев она вернулась абсолютно здоровая. Много, кто приходил и из местных жителей поселка Невон, молились перед этой святыней, просили об исцелении, о помощи. А потом возвращались и приносили серьги, кольца, крестики и вешали на икону. То есть таким образом благодарили за чудеса. Но икона сгорела в пожаре, как и храм…

Возводили церковь больше 25 лет, причем сами же настоятели, своими руками. Фото: Алексей Конончик.

Храм Троицы Живоначальной вспыхнул в селе Невон Усть-Илимского района вечером 28 февраля. Возводили церковь больше 25 лет, причем сами же настоятели, своими руками. Начал это богоугодное дело священник Николай Якушев на месте старой, маленькой деревянной церкви, которая, увы, ранее тоже сгорела. Икону Божией Матери Иверской тогда удалось спасти.

Храм Святой Троицы сгорел ночью 28 февраля. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Рядом был отдел милиции. В нем случился пожар, огонь перекинулся на церковь. Отец Николай вытащил икону, потом мы перенесли ее в новый храм, открытый в 2013 году… Но во второй раз от огня святыню не уберегли… Для нас это большая потеря, - говорит отец Игорь Коконев. - Икону нам передала местная жительница больше 30 лет назад. За все это время она помогла многим людям. Допустим, нашему алтарнику Илье, которому в детстве поставили диагноз рак крови. Ему грозили операции и долгое лечение. Но его мама начала молиться иконе Матери Божией Иверской. Чудо произошло, когда Илья сдал анализы перед операцией, а они были в норме. Он, конечно, не излечился от заболевания полностью, но стало заметно легче.

Нимб и корону Божией Матери для святыни, кстати, сделали совсем недавно. Фото: Алексей Конончик.

Нимб и корону Божией Матери для святыни, кстати, сделали совсем недавно. Прихожанка Людмила Шевченко собрала украшения, которые люди жертвовали в качестве благодарности для иконы, и отнесла ювелиру.

Икону храму передала местная жительница больше 30 лет назад. Фото: Алексей Конончик.

- Прежнюю икону не вернуть, но я планирую заказать новый список Божией Матери Иверской, - говорит священник Игорь Коконев. - Конечно, это будет уже другая, но почитать мы будем ее так же, как и первую. Я уже и художницу нашел на Дальнем Востоке. Возможно, что через полгода мы увидим новую икону. Вместе с прихожанами мы планируем и храм восстановить. Надеюсь на помощь людей и на их пожертвования.

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