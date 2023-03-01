«Вместе 24 года - с детского сада!»: Участница проекта «Жены героев» из Иркутской области ждет возвращения мужа с СВО

Татьяна учувствовала в фотопроекте "Жены героев" Фото: Ульяна Никитюк.

- Я так часто провожаю мужа в командировки, это стало образом жизни, - рассказывает Татьяна Алексеева, жительница поселка Большая речка Иркутской области. - Он – мастер по бурению нефтегазовых скважин. Буквально ежемесячно уезжает на вахты. До этого отправляла его в армию, а потом на СВО… Собирала в дорогу, как всегда, сама. Этот ритуал отработан на автомате. Лекарства, термобелье, зубная щетка, полотенце… Это все положила ему в сумку, а еще протеиновые и злаковые батончики, которые он так любит.

Татьяна дождалась мужа с армии. Фото: Вероника Крамынина.

Вместе Татьяна с супругом уже 24 года. И это при том, что ей самой только 26, а муж на 1,5 года младше. Познакомились в детском саду! Несмотря на разницу в возрасте оказались в одной группе, потом в одну школу ходили. Правда, учились уже в разных классах, он на год младше.

- Мы общались, а дружить начали, когда я училась в 7 классе, а он в шестом, - говорит Татьяна. – Мы тогда поспорили. На что? Говорить не буду, личное. Если бы выиграл он, купила бы ему ящик газировки и чипсы. Но выиграла я! И ему пришлось дарить мне большой и красивый букет красных роз. А после он начал чаще звать меня гулять, провожать по вечерам до дома, какие-то маленькие подарочки дарить и удивлять. Общались мы так около года, но из-за детской ерунды однажды поругались и перестали общаться.

А через три года ребята снова встретились - на вечеринке общих друзей. Тогда Татьяна уже была первокурсницей, а будущий муж оканчивал 11-й класс. И, нет, это не история любви с первого взгляда, это история про… потерянную серьгу.

Татьяна одна воспитывает дочь Стефанию, которой скоро исполнится два года. Фото: из личного архива Татьяны.

- Я потеряла ее на дне рождения нашего общего друга, - говорит Татьяна. - Всей толпой тогда обыскали каждый уголок квартиры. Я уже смирилась, забыла. Ушла домой, думать забыв, об этой серьге. А на следующий день на пороге появился он - с той самой пропажей в руке и предложением начать снова дружить.

Через какое-то время молодые люди стали парой, стали встречаться. Были неразлучны! И в 2020-м, через шесть лет после встрече на той вечеринке, Татьяна услышала заветное для каждой женщины: «Станешь моей женой?». Предложение руки и сердца, кстати, он сделал в ее день рождения. 24-летняя девушка, конечно, сразу ответила «да». Свадьбу сыграли через год, в 2021-м. В этот же год у пары родилась дочурка Стефания.

в 2021 году у пары родилась дочурка Стефания. Фото: Любовь Абраматец.

- Призвали его в сентябре прошлого года, по частичной мобилизации, - говорит Татьяна. - Для нас, признаюсь, это было неожиданностью. Но мой супруг настоящий мужчина. Даже мысли не допустил где-то спрятаться. Получил повестку и пошел в военкомат. Очень, конечно, за него переживаю. Но верю, что вернется к нам живым и здоровым, исполнив свой долг. Мы с дочкой его очень ждем!

Поддержать супруга Татьяна решила, став участницей федерального проекта «Жены героев».

- Фотографировалась в его кителе, в котором он вернулся из армии, - говорит Татьяна.

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