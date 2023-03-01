Если бы Байкал был человеком: нейросеть сгенерировала фантастический портрет глубочайшего в мире озера

Батюшка Байкал и его дочь Ангара. Фото: Рустам Кутубаев

И вновь нейросеть создала нечто завораживающее! Пользователи соцсетей обсуждают новое детище программы Midjourney – фантастические портреты глубочайшего в мире озера Байкал и, по бурятским преданиям, его единственной дочери реки Ангары. Однако на этот раз графический дизайнер из Иркутска Рустам Кутубаев не только озадачил искусственный интеллект, но и лично доработал портреты до идеала.

- Идея об этом зрела уже давно, - признается корреспонденту «КП»-Иркутск» автор. - Мне было интересно создать с помощью нейросети что-то сибирское. К слову, изобразить человека с восточной внешностью сложнее. Так, вся работа заняла у меня около часа.

Жители Приангарья уже успели оценить творчество земляка. Пользователей сети поразило, как изображение передает бескрайнюю силу и мудрость старика Байкала. Во взгляде Ангары также читаются сила духа и непокорность.

Портрет старика Байкала. Фото: Рустам Кутубаев

- Совместной работой с нейросетью я почти доволен, - продолжает рассказывать 36-летний сибиряк. – В моих планах было показать героев именно мифическими существами, живущими в воде или состоящими из нее. Поэтому большое внимание уделил проработке эффекта глубины.

В планах у веб-дизайнера новая серия портретов, среди которых «лица» народов Иркутской области и Бурятии.

В планах у иркутянина и другие серии портретов. Фото: личный архив Рустама Кутубаева

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала об умельцах, сгенерировавших человеческие образы городов России.

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