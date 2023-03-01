Храм Троицы Живоначальной полностью сгорел в Усть-Илимском районе 28 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью под Усть-Илимском сгорела православная церковь. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 28 февраля в 23:40. Огонь вспыхнул в храме Троицы Живоначальной в поселке Невон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Для тушения привлекались 4 единицы техники и 17 человек, - рассказали в ведомстве. - В результате пожара здание уничтожено полностью на площади 300 квадратных метров.

Предварительная причина пожара, виновное лицо, а также ущерб устанавливаются специалистами. По словам местных жителей, осложнил ситуацию порывистый ветер, из-за которого пламя распространилось за считанные минуты. К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

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