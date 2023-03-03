На лице царапины, из носа пошла кровь: упавший с крыши на коляску снег разбил голову 2-летнему ребенку

Инцидентом заинтересовались сотрудники СУ СК Бурятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

B столице Бурятии снег с крыши жилого дома рухнул на двухлетнего ребенка, который находился в коляске. Страшное ЧП произошло накануне вечером, 2 марта. Мать ребенка тут же обратилась в службу «112». Со слов женщины, малыш получил удар по голове, у него пошла кровь из носа, а на лице были царапины.

- Пострадавшего доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ему провели томографию головы, УЗИ, взяли анализы, получили рекомендации врачей. После обследования ребенка отпустили на амбулаторное лечение, - рассказали в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

Известно, что этот дом обслуживает управляющая компания. Именно ее работники должны убирать снег с крыши.

Инцидентом заинтересовались сотрудники СУ СК Бурятии. Начата доследственная проверка. После этого действиям или бездействию работников управляющей компании будет дана правовая оценка.

- Также ответственных лиц привлекут убрать снег и наледь с крыш зданий и жилых домов, - говорится в сообщении СУ СК Республики Бурятия.

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