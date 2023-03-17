Положение об акции «Ура, каникулы!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия проведения Акции «Ура, каникулы!» (далее – Акция), среди читателей газеты «Комсомольская правда».

1.2. Акция проводится Иркутским филиалом Акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», который является Организатором Акции.

Данные организатора: АО «Издательский дом «Комсомольская правда»,

Юридический адрес - 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская д. 2Б, 8 этаж, пом. 800.

Адрес Иркутского филиала: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.75,

ИНН 7714037217, ОГРН 1027739295781, тел для связи 8 (3952) 208-006.

1.3. Акция не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, участие в Акции осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

1.4. Участниками Акции (далее по тексту — Участник) могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие карточки Акции с изображением тюльпана (и его номинала в баллах) и принявшие участие в Акции в период с 17 марта до 03 апреля 2023 года.

Подарочный фонд:

- билеты в цирк на 34 персоны.

1.5. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо:

1.5.1. В любой из перечисленных дней либо в каждый из дней (по желанию участника): 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 и 31 марта, 3 апреля 2023 года купить газету «Комсомольская правда».

1.5.2 Вырезать карточку с изображением тюльпана из газеты «Комсомольская правда»;

Каждая карточка имеет указанный на ней индивидуальный номинал в баллах. Один участник может вырезать неограниченное количество карточек.

1.5.3. Предоставить Организатору максимальное количество карточек в один из указанных дней: до 13 часов (Иркутское время) 20 или 27 марта или 03 апреля 2023 года.

Участнику Акции необходимо самостоятельно принести или доставить карточки любым удобным способом:

- почтовый ящик редакции по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75, возле входа в редакцию;

- либо почтовым отправлением через АО «Почта России» по указанному адресу редакции;

-либо путем направления фотографии или скана всех карточек (все карточки должны быть пронумерованы и сфотографированы в одно фото) на электронную почту podarki@phkp.ru,

а также согласие на обработку персональных данных (по форме Приложение №1 к данному Порядку проведения Акции).

1.5.4. Организатор Акции не несёт ответственности за несвоевременное получение писем с вложенными карточками, отправленных участниками с помощью предоставляемых услуг АО «Почта России», не зависимо от причин.

1.6. Победителями становятся 17 человек, первыми выполнившими все условия акции:

- карточки должны быть направлены участником в один из дней подведения итогов: до 13ч (по Иркутскому времени) 20 или 27 марта или 03 апреля 2023 года.

- общее количество карточек с изображением тюльпана равно наибольшему значению в день доставки карточек среди участников.

- наличие согласия на обработку персональных данных.

Победители до 15 часов Иркутского времени по предварительной записи по телефону 8 (3952) 208-006, получают 1 (один) билет в цирк на 2 (Две) персоны в редакции газеты «Комсомольская правда» по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 75:

20 марта будут подарены 6 билетов,

27 марта 6 билетов,

03 апреля 5 билетов 2023 года.

Если в один из указанных выше дней победителей будет меньше, чем количество подарков, то оставшееся количество переносится на следующий день.

1.6.1 Подарки необходимо забрать собственными силами до 7 апреля 2023 года по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 75 (по предварительной записи 8 (3952) 208-006).

Итоги акции будут опубликованы в газете «Комсомольская правда еженедельная»:

22, 29 марта и 05 апреля 2023 года.

1.7. Участники, не соответствующие требованиям п.п. 1.4-1.6 настоящего Положения, не имеют права на участие в Акции и право на получение Подарков.

1.8. Фонд подарков Акции формируется Организатором, в том числе за счет пожертвований частных лиц и организаций.

Фонд подарков Акции состоит из материальных Подарков. Подарки могут иметь только вещевой характер. Участники Акции не имеют права требовать денежный эквивалент Подарков.

1.9. Участник, ставший обладателем Подарка, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов, установленных законодательством Российской Федерации. Обязанность по уплате соответствующих налогов возникает у Участника с момента получения Подарка.

Принимая участие в Акции, Участник считается надлежащим образом, информированным о вышеуказанной обязанности. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

1.9.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).

- Высылая материалы, указанные в п. 1.5. настоящего Положения, для участия в Акции, Участники акции соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промо материалов, а также с тем, что права на их изображения (фото, видео) в рамках Акции переходят к Организатору Акции без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

1.9.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника акции на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.10. Объявление об Акции, информация о правилах проведения Акции, количестве Подарков по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения, а также дополнительные условия участия в Акции (в случае их наличия) публикуются на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» irk.kp.ru (далее – официальный сайт Организатора) или газете «Комсомольская правда».

2. Дополнительные сведения

2.1. Невостребованными Подарками по истечении общего периода выдачи призов до 7 апреля 2023 года Организатор вправе распоряжаться по своему усмотрению.

2.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Стороны/Участники акции руководствуются действующим законодательством РФ.

2.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников акции с настоящим Положением.

Согласие на участие в акции,

использование и обработку персональных данных

Я, ________________________________________________ (ФИО), проживающий(ая) по адресу _____________________________________, тел. _______________________,

в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ « О персональных данных (далее Закон), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных АО «ИД «Комсомольская правда».

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых в адрес организатора акции персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, номер телефона, контактная информация, место жительство и иные персональные данные, указанные участником при участии в акции. Целями обработки являются: письменное и электронное информирование, в том числе посредством мессенджеров, участника акции; прямые контакты с участником акции с помощью средств связи, а также размещение на безвозмездной основе фото, видео участника акции в рамках проведения акции.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любом документе на участие в акции включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе использовать персональные данные об участниках акции «Ура, каникулы!» фото, видеоматериалов в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфической продукции, на сайта организатора, в СМИ третьих лиц, без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактировать такие материалы, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда операторы выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором акции. Все действия с персональными данными участников акции производятся на бесплатной основе, без каких-либо материальных и моральных компенсаций.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Операторами письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных путем направления такого уведомления на эл. почту: irina.bizimova@phkp.ru.

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