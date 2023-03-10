Перенес 30 швов: под Иркутском бродячая собака напала на школьника и разорвала лицо

Просто хотел забрать рюкзак: в селе Пивовариха собака искусала лицо 9-летнему мальчику. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

В селе Пивовариха Иркутского района произошло ЧП - на девятилетнего мальчика набросилась собака. Как результат - раны лица. Об этом рассказали в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.

- В тот день мой сын вместе с другими ребятами из школы был на фестивале ГТО в селе Урик. Спустя время мне позвонила классный руководитель и сказала, чтобы я приезжала в школу срочно, потому что на сына напала собака и сильно его искусала, - вспоминает мама мальчика.

Педагог уже вызвала скорую. Ребенка увезли в медучреждение, он лежал в медкабинете с повязкой на лице. Школьнику провели первичную хирургическую обработку множественных ран на лице, было наложено более 30 швов. Мальчик мужественно перенес все манипуляции, говорят медики.

По словам самого ребенка, он и его школьные друзья просто устали сидеть в вестибюле и пошли поиграть во дворе. Мальчик положил рюкзак на землю, ребята стали играть в снежки.

В какой-то момент пострадавший мальчик заметил, что чужая большая собака стала трепать его рюкзак. Когда он попытался отобрать рюкзак, животное переключилось на него, начало кусать за руки, а когда он упал – за лицо.

Сейчас мальчик лечится в стационаре, отек постепенно сходят с лица.

-Мы делаем все возможное. чтобы помочь ребенку. Позднее его ждет противорубцовая терапия. Как будут выглядеть рубцы в последующем, зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка и выполнения наших рекомендаций. Наша задача – не только зашить раны, но сделать это с максимально хорошим эстетическим результатом, - отметила заведующая отделением хирургии №3 Валентина Перловская.

В больнице добавили, что ребенок получил не только физическую травму, но и психологическую. Поэтому при лечении задействован психолог. Ранее также стало известно, что к делу подключилась прокуратура.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - говорят в ведомстве.