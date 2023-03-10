Прокуратура Иркутской области подключилась к делу о нападении собаки на ребенка Фото: Оксана ЗУЙКО

В Иркутском районе прокуратура начала проверку из-за сообщения о том, что в селе Пивовариха Иркутсеого райлна 9-летний мальчик получил телесные повреждения после нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - говорят в ведомстве.

Позднее также будет принято решение о взыскании морального вреда с владельца животного в судебном порядке.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по факту произошедшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что следком завел уголовное дело из-за нарушения прав дольщиков пяти долгостроев в Иркутске. Для восстановления прав обманутых дольщиков выделили свыше 50 миллионов рублей.