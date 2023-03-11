«Хозяева предали»: разведенная пара бросила породистую собаку в аэропорту Иркутска

Собаку должен был забрать мужчина, но не смог из-за строгих правил перевозки. Фото: Ксения Грачева.

- Я видела в глазах собаки грусть и печаль. Думаю, он понимал, что его бросили хозяева, - рассказала Ксения Грачева инспектор по досмотру в Иркутском аэропорту. – Но такой добрый и ласковый пес просто не мог остаться без семьи. И через пять часов мы нашли ему заботливого хозяина. Кстати, Дону всего 1,5 года.

Аэропорт - место встреч и расставаний. Недавно там распрощалась разведенная пара, которая оставила в Иркутске не только воспоминания о совместной жизни, но и американского стаффордширского терьера по кличке Дон. Люди улетали в разные города, поэтому собаку должен был забрать мужчина, но не смог из-за строгих правил перевозки. Нужна была пластмассовая клетка с ручкой, но у него была металлическая. Времени ехать в город и покупать новую, уже не было. Поэтому сибиряк тут же написал отказ, а позже и его бывшая супруга.

- Честно сказать, они не очень и расстроились, - рассказала Ксения. - Я заметила, что собакой никто не занимался. Кроме неподстриженных когтей, он был в коростах. Видимо, вылезли из-за аллергии. Также я заметила, что его даже не мыли, так как он был весь в перхоти. Но мир не без добрых людей. Его сразу заметила кинолог, которая дежурила в тот день у нас в аэропорту.

Сибиряк тут же написал отказ, а позже и его бывшая супруга. Фото: Ксения Грачева.

Ксения Грачева и кинолог Екатерина Тарасевич сразу дали клич в волонтерские паблики, чтобы найти добрые руки для собаки. Полдня телефон женщин разрывался от звонков людей, которые хотели забрать Дона.

- Мы очень серьезно подошли к выбору человека для Дона, - рассказывает «КП»-Иркутск Ксения. - Не хотели, чтобы с собакой повторилась подобная ситуация, поэтому хозяина нужно было найти самого лучшего. И мы нашли! Через некоторое время позвонила женщина, у которой уже живет собака такой породы, что и Дон. Она знает, как его правильно воспитать. К тому же иркутянка добрая и ответственная. А когда мы провожали пса до машины, он начал радостно прыгать и вилять хвостиком.

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