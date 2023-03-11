55-летняя бодибилдер из Бурятии воспитывает четырех внуков и участвует в фитнес-конкурсах

Татьяна стала победительницей чемпионата по бодибилдингу в Братске. Фото: Елена Распопина.

Татьяне Тугариновой из Бурятии 55 лет. А по фото и не скажешь! Выглядит молодо и свежо. Боле того, она дает фору 20-летним красоткам, затмевая их на соревнованиях по бодибилдингу. При этом она уже четырежды бабушка! Свою историю она рассказала «КП» - Иркутск».

Кулинария у нас в крови!

- Увлекаюсь бодибилдингом всего год, - удивляет Татьяна Тугаринова. – В 54 решила, что хочу! Причем спортом никогда в жизни не занималась. В последний раз это было в школе – на уроках физкультуры (смеется).

Татьяна с детства увлекается кулинарией. Фото: Елена Распопина.

А на малое Татьяна Тугаринова не согласна. Как говорится: «Полюбить, так королеву, проиграть, так миллион». Иметь рельефную фигуру - ей недостаточно. Занявшись бодибилдингом, она решила покорять спортивный олимп. И самое забавное, что на этот путь сибирячку привели собственный бизнес (она руководит пекарней и цехом по производству полуфабрикатов в поселке Усть-Баргузин) и любовь к выпечке.

- Люблю вкусно поесть, люблю готовить. Работать нравится именно с тестом. Приняла эту страсть по наследству! - говорит Татьяна Тугаринова. - Мама и бабушка обожали готовить. На их примере сама начала колдовать на кухне в 10 лет. Помню, как старательно переписывала рецепты из поваренной книги в тетрадь. Пекла булочки, пирожные.

Инструктор предложила Татьяне принять участие в Московском чемпионате по бодибилдингу. Фото: Елена Распопина.

Но окончив школу, Татьяна не поступила в университет. Вышла замуж! И после свадьбы супруга по работе перевели из Улан-Удэ в поселок Усть-Баргузин. Жена, разумеется, поехала вместе с мужем. Два декрета, жизнь устоялась. Тугариновы уже не думали возвращаться в столицу Бурятии. Окончательно осели на новом месте и стали строить бизнес. Открыли для начала продуктовый магазин, а потом и сеть.

- А пять лет назад открыли пекарню, - говорит Татьяна. - И так, можно сказать, и вернулась к истокам. Счастлива, что сын, дочь и внуки переняли любовь к выпечке. Хоть они сейчас и живут в Красноярске, но часто мне отправляют фото кулинарных творений.

Не могу сидеть на месте!

- Не сказать, что я мучилась излишним весом, но работать в пекарне и набрать немного лишнего, невозможно, - смеется Татьяна. – Мой рост 162 см, вес 51 -лишних кило появилось 8. Не много! Но решила, пора скидывать и получить фигуру мечты.

За восемь месяцев Татьяна скинула 8 кг. Фото: Елена Распопина.

Сказано – сделано. Татьяна начала тренировки со спортплощадки. Клуба или тренажерки в Усть-Баргузине нет. Зато есть инструктор!

- Через два месяца тренер заметила старания, - говорит Татьяна. - И предложила поучаствовать в чемпионате по бодибилдингу в Москве. Я не ожидала! Не могла и представить, чтобы я дефилировала в купальнике. Да и стадия подготовки тяжелая, которую не каждая молодая девушка может вынести. Но приняла вызов. Я человек активный, всегда интересно что-то новое пробовать. А почему бы и нет?! Живем-то один раз.

Подготовка

До чемпионата оставалось восемь месяцев. За такой короткий срок Татьяне нужно было не только привести тело в порядок, но и еще пройти через региональный этап в Бурятии.

- На диетах не сидела и тренировками себя не морила. Питалась сбалансировано и правильно: белок, клетчатка и углеводы, - рассказывает Татьяна Тугаринова. - Спортом занималась 4-5 раз в неделю. Тренировки были поэтапные и нарастающие. Сразу тягать 30 килограмм не рвалась. Начала с кардио, потом гантели, затем штанга на 5 килограмм. Тяжело мне далось дефиле. Оказалось, не так-то просто красиво пройтись по сцене. В напряжении находится буквально каждая мышца! При этом надо сохранять элегантность, грацию и держать лицо.

Татьяна настоящая бизнесвумен. У нее своя пекарня. Фото: Татьяна Тугаринова.

Участие в чемпионате

- К сожалению, на чемпионате Бурятии я не вошла в число призеров, - признается Татьяна. – Однако на всероссийские соревнования все равно поехала, победа ради этого не требовалась.

И уже через несколько недель Татьяна была в Москве. Она стала участнице категории 40+. Среди соперниц – сплошь мастера спорта, а она фактически новичок.

- Выглядела, скажу без ложной скромности, я сногсшибательно, - говорит Татьяна. – Никто не верил, что мне 55 лет. Узнавая возраст, осыпали комплиментами, восхищались. К сожалению, призового места я снова не заняла. И не расстроилась! Это новый интересный опыт.

Беру паузу

У Татьяны два ребенка и четверо внуков. Фото: Елена Распопина.

Тем более, что цель достигнута – она сбросила 8 кг и получила фигуры мечты. И поэтому пока с конкурсами решила на время завязать, пора заниматься бизнесом. При этом бодибилдинг Татьяна не намерена бросать. Это уже любовь навсегда.

- Тягать железо стало такой же необходимостью, как прием пищи, - с улыбкой рассказывает женщина. - Я всегда считала себя женственной и думала, что мне больше подойдет фитнес или аэробика. Но тягать штанги - новая страсть. Вообще спорт поменял мою жизнь. Я лучше выгляжу и лучше себя чувствую. Килограммы ушли, кожа подтянулась, я помолодела телом и душой. И настроение всегда на высоте!

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