Будет верным другом и помощником. Сибирячка отправила мужу в зону СВО минно-розыскную собаку

Лабрадор Кэт едет в Луганск. Фото: питомник К-9

Прошла курс подготовки и отправлена к месту своей службы. Собака лабрадор Кэт 12 марта вместе с сопровождающим вылетела из аэропорта Иркутска. Путь ей предстоит не близкий, пункт назначения - город Луганск. Ее там ждет новый хозяин, которому она будет верным и преданным другом, надежным помощником.

- Кэт отправляется в зону специальной военной операции как минно-розыскная собака, - рассказал администратор питомника «К-9» Илья Богатиков. - В «К-9» она прошла начальную подготовку по минно-розыскной службе. Едет она к военнослужащему кинологу, добровольцу из Ангарска. К нам обратилась его супруга.

Женщина взяла на себе всю организаторскую работу. Закупила для пса специальное снаряжение и необходимый корм, нашла сопровождающего в самолет.

- Это настоящий пример истинной любви, заботы и преданности, - оценили поступок ангарчанки в питомнике. - Принято считать, что женщины это слабый пол, но супруга военнослужащего проявила упорство, силу духа и мужество, которым можно позавидовать.

Что известно о самом животном? Она очень любит покушать. А еще ее натаскивали на обыск транспорта.

- То есть она транспорт обходила кругом, сейчас первостепенной задачей военному кинологу будет научить ее ходить зигзагом, - поделился последними наставлениями перед вылетом кинолог, руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.

Напомним, что недавно КП-Иркутск писала об истории собаки по кличке Доча. Ее щенком подобрал в зоне СВО - в одной из разрушенный деревень - военный из Бурятии и назвал Дочей.

- У нас была возможность передать посылку. Так вот Андрей настоятельно просил включить в нее витамины для Дочи, два ошейника, один из которых на вырост, миски, коврик. Он очень сильно успел ее полюбить, - рассказывала Комсомолке сестра военного Екатерина. – В марте брат надеялся пойти в отпуск и планировал, что перевезет Дочу домой.

Увы, в феврале он погиб. Его ранило осколком танкового снаряда. В память о брате Екатерина решила забрать пса себе. Доставить в Улан-Удэ Дочу помогли волонтеры.

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