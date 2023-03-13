Иркутск утром 13 марта "встал" в пробках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Иркутске 13 марта 2023 утром достигли 10 баллов. Все водители областного центра уже привыкли к тому, что как только в городе выпадает снег, обстановка на дорогах сразу ухудшается. Оно и понятно, многие едут медленнее, чем обычно, дороги еще не все успели расчистить. Плюсом к этому добавляются ДТП. Яндекс сообщает об автоавариях на подъезде к Иркутному мосту и на Покровской развязке, также недалеко от моста – Иннокентьевского.

Пробки в Иркутске 13 марта 2023 утром: карта, прогноз

- Пробки в Иркутске 13 марта 2023 утром 10 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник, - говорят в Яндексе. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 7 баллов.

Пробки в Иркутске 13 марта 2023 утром: карта. Фото: Яндекс.Пробки

Итак, заторы этим утром наблюдаются повсеместно: где-то небольшие, а где-то километровые. Например, загруженность улицы Трактовой в разы больше, чем обычно. Пробка здесь начинается от Узловой. Медленно едет транспорт по Иннокентьевскому, Иркутному мостам и плотине ГЭС. Глазковский и Академические мосты расцвечены желтым цветом на картах. Однако, прежде чем добраться до самих этих переправ придется преодолеть протяженные пробки.

Развязка к Академическому мосту, улица Старо-Кузьмихинская все «красные». Заторы на улицах Гоголя, Челнокова, Профсоюзная.

В центре Иркутска сложности с проездом по улицам Седова, 25 Октября, Кожова, Байкальская, Карла Либкнехта.

Кстати, небольшие затруднения снегопад вызвал и в работе аэропорта Иркутска. Один самолет рейсом Москва-Иркутск был перенаправлен в Улан-Удэ. В столице Приангарья он должен был приземлиться в 06.55. В это время была непогода. Больше перенаправленных рейсов не было. Отмечались только задержки вылетов.

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