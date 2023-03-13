Самолет Москва-Иркутск направили в Улан-Удэ утром 13 марта

Самолет Москва-Иркутск перенаправили в Улан-Удэ утром 13 марта Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске утром 13 марта был сильный снег. Погода внесла свои коррективы в работу городской воздушной гавани. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, был перенаправлен в аэропорт Улан-Удэ и в семь часов утра. Еще у ряда бортов задерживается вылет. Это самолеты в Москву, Усть-Илимск, Жигалово и Мама.

Погода к девяти часам утра в городе уже нормализовалась, осадки прекратились, так что в аэропорту Иркутска все стабилизировалось.

- Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, - рассказали Кп-Иркутск в Международном аэропорту «Иркутск».

Чего не скажешь, а ситуации на дорогах города. В областном центре пробки. О непогоде синоптики предупреждали накануне. Обещали метель и сильный ветер.

Напомним, что в региона первая декада марта выдалась аномально теплой. Таких показателей метеорологи, еще не фиксировали - подробности.