Рассказываем, как поступить в Суворовское училище в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования Приангарья уже ведет активную подготовку к открытию Суворовского военного училища в Иркутске. Прием личных дел пройдет с 15 апреля по 1 июня 2023 года. Будет проводиться набор учеников в 5, 6, 7 классы. В первый год работы планируется принять 180 человек. Что необходимо для поступления? На сайте регионального минобра размещен приказ Минобороны, где подробно расписаны условия приема в подобные училища.

Документы для поступления в Суворовское училище в Иркутске

Родителям и опекунам ребят, желающих поступить в Суворовское училище в Иркутске, следует заранее подготовить документы. В первую очередь нужно позаботиться о сборе справок и характеристик с места учебы будущего суворовца. Важно также предоставить копию медицинской карты, медицинские заключения, позволяющие заниматься физкультурой, а также справки из психоневрологических и наркологических диспансеров.

Помимо вышеперечисленного, к личному делу кандидата следует приложить копии свидетельств о достижениях (копии дипломов, грамот, сертификатов об участии в городских, областных или федеральных творческих конкурсах). Это послужит дополнительным преимуществом при поступлении.

Зачисление на обучение проводится по результатам вступительных экзаменов. Среди необходимых предметов - русский язык, иностранный язык, математика. Помимо этого кандидаты должны пройти тесты для определения психологической подготовленности к обучению. Будущим курсантам предстоят проверки на физическую выносливость. Также комиссия оценивает уровень общественных, спортивных и творческих достижений кандидатов.

Суворовское училище в Иркутске: у кого есть преимущество при поступлении

Важно не забывать, что есть группа кандидатов, которые имеют преимущество при поступлении в Суворовское училище в Иркутске. Прежде всего – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Преимущество получают также дети военнослужащих, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, прокурорских работников и не только. С полным перечнем преимуществ при поступлении в Суворовское училище в Иркутске можно ознакомиться на сайте Министерства образования региона.

Напомним, суворовское училище в Иркутске станет первым в Сибири. Оно создается на базе бывшего ИВВAИУ.