Прием документов стартует в Иркутском суворовском военном училище 15 апреля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Все желающие поступить в Иркутское суворовское военное училище смогут начать подавать документы с 15 апреля. Завершится прием личных дел кандидатов 1 июня. Стоит отметить, что набор проходит только с 5 по 7 классы. В каждом из них есть по 60 мест.

- Список документов для поступления и более подробная информация будут опубликованы до 1 марта на сайте министерства образования Иркутской области, - отмечают в пресс-службе регионального минобра.

К слову, строительство здания продолжается. В настоящее время на площадке работают 470 человек, задействовано 26 единиц техники.

Напомним, суворовское училище в Иркутске станет первым на территории СФО. Оно создается на базе бывшего ИВВAИУ. Ближайшие к областному центру находятся Екатеринбурге и в Уссурийске. Сдать объект планируют к 1 сентября 2023 года.

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