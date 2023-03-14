Двое мужчин и женщина найдены мертвыми в квартире в Бурятии, причина смерти неизвестна

Следователи устанавливают причины смерти двоих мужчин и одной женщины в Бурятии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Двое мужчин и две женщины решили отдохнуть в квартире 12 марта в Закаменске Бурятии. Компания выпивала и веселилась. Но времяпрепровождение закончилось для большей части компании... смертью. Утром 13 марта три тела и одну женщину без сознания нашла родственница одной из женщин, которая пришла ее проведать. Следователи пока не установили причину гибели жителей Бурятии.

- Женщина, находившаяся внутри, с признаками отравления доставлена в больницу, - рассказали в СУ СКР по Бурятии. - На месте происшествия обнаружена бутылка с остатками неизвестной жидкости с запахом спирта и осадком на дне, а также другие следы употребления алкогольных напитков. Обнаруженная жидкость изъята для проведения необходимых химических исследований и экспертиз. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Также у следователей есть еще одна версия групповой смерти. Люди могли отравиться угарным газом. Ведь в квартире находилась дровяная печь. Когда следователи работали на месте происшествия, они заметили заслонку дымохода, которая была закрыта, а в топке тлеющий уголь. При таких обстоятельствах угарный газ мог попасть внутрь квартиры.

- В настоящее время для установления точной причины смерти людей назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, - сообщили в ведомстве.

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