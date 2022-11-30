Экс-мэра Тайшета отправили в колонию на 5 лет за махинации при возведении домов для сирот

Ущерб составил 103 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший мэр Тайшета стал известен в регионе из-за скандала со строительством домов для детей-сирот: когда принимали результат вложений миллионов рублей, оказалось, что постройки находятся в аварийном состоянии. Это не случайность или невежество, а итог мошеннических махинаций самого мэра, его заместителя, главы жилищного отдела регионального министерства имущественных отношений и директора строительной фирмы. 30 ноября 2022 года их приговорили к лишению свободы до 5 лет.

Все началось в 2014 году, когда глава стройфирмы взялся за реализацию госконтракта на строительство многоквартирных домов по программе «Доступное жилье на 2014 – 2020 годы». Предполагалось, что к 2016 году жилую площадь можно уже будет сдать в эксплуатацию и внести в список квартир для детей-сирот. Именно так и произошло, только был нюанс.

- Несмотря на выявленные существенные нарушения при строительстве, глава муниципального образования и его заместитель выдали представителю подрядной организации разрешение на строительство и последующий ввод в эксплуатацию возведенных многоквартирных домов, - объяснили в прокуратуре.

Специалисты компетентного органа решили проверить качество новых домов и ужаснулись: они уже были в аварийном состоянии. Выяснилось, что во время работ было множество нарушений строительства, пожарной, санитарной и технической безопасности.

В итоге, чиновники нанесли ущерб в 103 миллиона рублей, которые они, по факту, положили себе в карман. При этом они нарушили права 99 сирот, которые должны были получить свои квартиры.

- Бывшему главе Тайшетского городского поселения назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, его первому заместителю в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, чиновнику Министерства имущественных отношений Иркутской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, директору строительной компании – 6 лет лишения свободы со штрафом 480 тысяч рублей, - рассказали в СК Иркутской области.

Бывших чиновников взяли под стражу прямо в зале суда. Пока что приговор в законную силу не вступил, это значит, что обвиняемые имеют право оспорить решение судьи.

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