Что произошло в Иркутске в ночь на 30 ноября 2022 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители поселка Артемовский в Бодайбинском районе, где произошла серьезная коммунальная авария, отказались покидать свои промерзшие дома. Из-за прорыва водовода отключилось отопление, а на его ремонт уйдет неделя. За окном -40 градусов, в домах -6 градусов. В комнатах начали появляться сосульки.

В Иркутске следователи завели уголовное дело после смерти 4-месячного малыша в больнице. Ребенок скончался в медучреждении, о чем и сообщили врачи. Детали пока не разглашают, но известно, что дело завели по статье "причинение смерти по неосторожности".

Иркутский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего министерства здравоохранения региона о том, чтобы освободить его от ареста. Чиновник, которого обвиняют в мошенничестве и не только, все равно останется в СИЗО на два месяца.

В сквере Кирова в Иркутске заканчивают установку главной новогодней елки. Иллюминацию включат уже 1 декабря, в 18:00 по иркутскому времени. Дети с нетерпением ждут праздничных мероприятий, елку и открытие резиденции Деда Мороза.