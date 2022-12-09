Энергетики: улучшение качества электроснабжения и борьба с серым майнингом

Нарушители выявляются постоянно. Фото: архив компании.

В первый зимний день, несмотря на метель за окном, в Доме культуры поселка Баклаши было жарко. Изначально заявленная тема «Электроснабжение и серый майнинг» вышла за рамки, обсуждение коснулось и других актуальных для жителей района вопросов. Но обо всем по порядку.

Открыл мероприятие Алексей Прошутинский, директор филиала ИЭСК «Южные электрические сети» отчетом по инвестиционной и ремонтной программам филиала. Рассказал и о подготовке Шелеховского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023.

- Ежегодно мы инвестируем порядка 25 - 30 миллионов рублей в Баклашинское поселение, и 150 миллионов только в 2022 году, если говорить об объеме инвестиций в Шелеховский район в целом. Но фактически было затрачено больше на 25%. Построено 12 новых разгрузочных подстанций в Баклашах. Реконструирована 21 существующая КТП с заменой трансформаторов на большую мощность, а также завершено строительство новых воздушных и кабельных линий.

Алексей Леонидович рассказал и о завершении мероприятий по монтажу нового КРУН и реконструкции двух километров отходящих воздушных линий на подстанции «Баклаши». Также энергетики завершают строительство новой подстанции «Индустриальная», на которую частично переведут нагрузки с Баклашей, энергообъект обеспечит резерв для города Шелехова. Работа проведена колоссальная. В планах компании сделать еще больше. К слову, Алексей Прошутинский сам является жителем Шелеховского района, так что сомнений в том, что работа ведется на совесть, нет.

Шелеховский район относится к числу территорий, в которых отмечен значительный рост потребления электроэнергии. Фото: архив компании.

От инвестиционной политики перешли, пожалуй, к одному из самых острых вопросов, а именно серому майнингу. Шелеховский район относится к числу территорий, в которых отмечен значительный рост потребления электроэнергии, в том числе за счет серого майнинга. В селе Баклаши есть факты приобретения смежных земельных участков одним собственником для организации на них майнинг-ферм. Круглосуточная работа такого оборудования приводит к снижению параметров качества электроснабжения жителей и аварийным отключениям. Соответственно, возникает необходимость проведения дополнительных технических мероприятий, а их финансирование возможно только за счет тарифных источников.

- Уровень потребления в Баклашах вырос на 40%, и это только за 2022 год, - отметил Игорь Тимонин, заместитель директора ООО «Иркутскэнергосбыт». - При этом появление новых потребителей, то есть количество лицевых счетов, имеет совершенно другую динамику, увеличение примерно на 3%. Соответственно, внутреннее потребление становится больше, в том числе за счет серого майнинга. Страдают прежде всего добросовестные потребители. Это очень негативная тенденция. Нарушители выявляются нами постоянно, и речь идет не об единичных случаях, а о сотнях. Только за 2021 - 2022 годы нами выявлено порядка 200 нарушителей. Поэтому ситуация очень серьезная. Со своей стороны компания предпринимает исчерпывающие меры, вступает в активную борьбу с серыми майнерами.

Игорь Тимонин подчеркнул, что незаконных майнеров Иркутская область привлекает низкими тарифами. А для более эффективной борьбы с ними и, как следствие, улучшения качества электроснабжения необходима, прежде всего, консолидация усилий энергетиков с гражданами. Именно неравнодушная позиция самих жителей очень важна в искоренении этой проблемы. Для подобного взаимодействия компания создала несколько каналов связи.

О серых майнерах можно сообщить по телефону 8-800-100-9-777, электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или в аккаунты «Свет38».

В продолжение предыдущей темы на встрече были заданы вопросы и о возможном введении на территории Иркутской области социальной нормы или дифференцированных тарифов. На проблему «плоских» тарифов правительство региона в очередной раз обратило внимание в прошлом году, хотя тема обсуждается с начала 2000-х. И вновь поднята она была именно из-за притока майнеров в регион.

Сейчас обсуждение этого вопроса все еще идет. В том числе говорят и о нормированном коридоре примерно в 12 000 кВт⋅ч . При нормальном потреблении обычное домохозяйство не выйдет за установленные рамки, даже если рядом со своим домом построить еще такой же. Обсуждение продолжается, но главная задача - защитить обычных потребителей, которые хотят приготовить поесть, вскипятить чайник, постирать и чувствовать себя при спокойно, от тех, кто потребляет чересчур много энергии, тем самым подвергая опасности всю систему электроснабжения и обычных граждан.

Уровень потребления электроэнергии в Баклашах в 2022 году вырос на 40%. Фото: архив компании.

Вопросов экспертам было задано еще очень много. В итоге по инициативе энергетиков (прямо во время мероприятия) было принято решение о создании рабочей группы. Прежде всего, чтобы иметь возможность напрямую взаимодействовать с потребителями и решать проблемы более оперативно. Инициативу поддержали и власти района.

- Предполагается, что в состав рабочей группы войдут жители Баклашей, Введенщины, Пионерска, Чистых Ключей и все заинтересованные в решении проблемы электроснабжения на территории Шелеховского района, - сказал Максим Модин, мэр Шелеховского района. - Первая рабочая группа будет действовать именно на территории Баклашинского сельского поселения, постараемся, чтобы через неделю-две она уже начала работать. Для начала дадим объявление через СМИ, предложим жителям собраться, а дальше уже наметим план работ. Однозначно, это будут выезды на сложные участки, по каким-то конкретным адресам, ну и обязательно будем работать над развитием района в целом.

Максим Модин также отметил, что если два года назад был вал жалоб на низкое качество напряжения, то в текущем году уже количество таких обращений снизилось до единичных случаев.