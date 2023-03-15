Ждали спасателей на крыше: автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале

«И вновь провал»: машина с туристами пошла ко дну на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

И вновь машина с туристами ушла под лед на Байкале. 14 марта в 15:50 в Ольхонском районе спасателям поступил звонок от пострадавших. Они рассказали, что на автомобиле «Субару Легаси» ехали от мыса Тонкий в Иркутск. У острова Хунук, около 100 метров от берега, иномарка пошла ко дну. Водитель и пассажиры успели выбраться. К счастью, они отделались лишь промокшей одеждой и испугом.

- Мужчин эвакуировали с затонувшей машины, обогрели в вездеходе и в удовлетворительном состоянии доставили на берег. Глубина в месте провала 1 метр, толщина льда не более 10 сантиметров, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мужчины знали о запрете выезда на лед, но пренебрегли правилами. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Стоит отметить, что попавшие в западню иркутяне знали о запрете выезда на лед, но пренебрегли правилами.

На помощь к приятелям выехали спасатели Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Напомним, ранее двое приятелей, катаясь на коньках в районе острова Ольхон, не заметили многокилометровую трещину и провалились в нее. Объехать ее было невозможно. Замерзшие мужчины обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

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