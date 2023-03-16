И снова майнеры: в школе Шелехова нашли майнинговые фермы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Иркутской области пресекла незаконную майнинговую деятельность в одной из школ Шелехова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Все выяснилось в ходе проверки противопожарной безопасности. В одной из школ в помещениях серверной и на чердаке замечены две майнинговые фермы на 25 единиц оборудования. Все это было подключено к сетям учреждения. Это привело к росту потребляемой энергии, - говорят в прокуратуре.

Это могло привести к аварийной ситуации, а значит навредить учащимся и сотрудникам. В итоге прокуратура внесла представление из-за ненадлежащего контроля и завела уголовное дело из-за нарушения противопожарной безопасности.

Ведомство решило держать ситуацию под контролем. После вмешательства прокуратуры и иных заинтересованных ведомств незаконная майнинговая деятельность пресечена, майнинговое оборудование изъято.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала суд Москвы поддержал энергетиков из Иркутской области в деле о «сером» майнинге. В суд пришлось обратиться из-за огромного расхода электроэнергии. Только за четыре месяца 2021 года женщина из Иркутской области израсходовала более 530 тыс. кВт*ч.