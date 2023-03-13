Суд Москвы поддержал энергетиков из Иркутской области в деле о «сером» майнинге. Фото: Иркутскэнеросбыт

Московский суд поддержал энергетиков из Иркутской области в деле о «сером» майнинге. Об этом сообщает пресс-служба "Иркутскэнергосбыта" в своих социальных сетях.

-По решению суда жительница Москвы выплатит почти 870 тысяч рублей из-за добычи криптовалюты в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области. В суд пришлось обратиться из-за огромного расхода электроэнергии. Только за четыре месяца 2021 года женщина израсходовала более 530 тыс. кВт*ч, - говорят энергетики.

Представитель ответчицы пытался аргументировать такой расход работой четырех электрокотлов, которые обогревают уличный бассейн. Правда, по расчетам специалистам, такая версия легко опровергается. Даже если кипятить бассейн четырьмя котлами каждый день, расход составит 60 тыс. кВт*ч в месяц. Ну а если нагревать воду до комфортной для плавания температуры, то расход будет еще в 4 раза ниже.

Суд согласился с этой позицией.

Отметим, что проблема последствий от работы майнинговых машинок в Иркутской области стоит довольно серьезно. Например, 3 марта загорелось административное здание в Иркутске на улице Карла Либкнехта. По данным специалистов, пожар возник в подсобном помещении с майнинговым оборудованием.

В конце декабря 2022 года Полицейские раскрыли крупную майнинг-аферу в Иркутске. Двое жителей Иркутска и Хабаровска украли оборудование на 2 млн рублей.