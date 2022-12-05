Ожоги были страшные. Трехлетняя девочка сутки мучительно умирала после мытья в бане, но ей никто не помог

Трехлетняя малышка обварилась в бане кипятком и сутки мучительно умирала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая история из Забайкалья. Там судят женщину, по вине которой трехлетняя малышка умерла после мытья в бане.

Все произошло в начале сентября. Женщина вместе с девочкой, которую опекала, пошла в баню. Поставила тазик с кипятком на деревянную полку и отошла в сторону. Кроха поскользнулась на мокром полу, схватилась ручкой за полный таз и… опрокинула его на себя, растянувшись на полу.

Она обожгла 60% тела. Ожоги были страшные, говоря медицинским языком, девочка получила тяжкий вред здоровью. На счету был каждый миг, срочно нужна была помощь врачей, но опекунша и не подумала вызвать скорую. Сама она, конечно, тоже не смогла ребенку ничем помочь. Да и, видимо, не пыталась… К медикам она обратилась только на следующий день, но было слишком поздно - девочка умерла.

- Подсудимая вину признала. Она обвиняется за причинение смерти по неосторожности и за заведомое оставление без помощи малолетнего, - рассказали в пресс-службе Сретенского районного суда Забайкалья.

Мать девочки, к слову, отбывает срок. На суде ее допросили по видеосвязи. Впереди - очередное заседание.

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