ЕГЭ в Иркутске 2023: сроки проведения, акция для родителей "Сдаем вместе"

Каждый год миллионы выпускников по всей России усердно готовятся к сдаче ЕГЭ и переживают огромный стресс. Чтобы все прошло успешно, важно не только выучить выбранные предметы “на зубок”, но и быть в курсе про особенности сдачи экзаменов. “КП-Иркутск” расскажет выпускникам и их родителям о том, как пройдет ЕГЭ в Иркутске 2023 году.

Сроки сдачи ЕГЭ в Иркутске 2023 году

На сайте Рособрнадзора уже опубликованы сроки сдачи экзаменов. Сдача ЕГЭ в Иркутске 2023 пройдет в три этапа. Первый стартует 20 марта и продлится до 19 апреля. Это время выделено для ребят, которые не смогут присутствовать на основном потоке и хотят отстреляться заранее, а также для выпускников прошлого года, получивших неудовлетворительные результаты. Сдать экзамены в это время могут и те, кто обучается экстерном или по программам среднего профессионального образования, а также ученики, получающие образование в иностранных организациях.

Основной этап сдачи ЕГЭ в Иркутске 2023 в Иркутске и области пройдет с 26 мая по 1 июля. В это время школы принимают выпускников текущего года. Профильными экзаменами для получения аттестата неизменно остаются русский язык и математика. А вот среди предметов по выбору на лидирующих позициях в этом году оказалась информатика.

Заключительный этап пройдет с 6 по 19 сентября. Это время заложено специально для тех выпускников, которые желают пересдать основные предметы.

Акция “Сдаем вместе” в Иркутской области 2023

В этом году все родители, желающие поддержать выпускников, приглашены на акцию “Сдаем вместе”, которая пройдет 18 марта в Ангарске в гимназии №8. Попробовать себя в роли выпускника намерен и глава министерства образования Иркутской области Максим Парфенов.

- В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов, - отметил министра.

Это всероссийская акция, которая проводится уже в седьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Цель - помочь родителям понять детей и поддержать их в этот непростой период.

Что делать, если не сдал ЕГЭ в Иркутске 2023

А как быть, если у кого-то сдача ЕГЭ все же пойдет не по плану? Право на вторую попытку получают те ребята, которым не удалось набрать минимальные баллы по русскому и математике. Чтобы исправить ситуацию, можно прийти на пересдачу в резервные дни. Если и вторая попытка будет провалена, то придется идти на пересдачу в сентябре. Это правило действует лишь для обязательных предметов, а если выпускник завалил экзамены по предметам на выбор, то возможность пересдачи у него появится только в 2024 году.

Ранее КП-Иркутск рассказывала про сроки сдачи экзаменов по предметам, которые будут на ЕГЭ в Иркутске 2023.