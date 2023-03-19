Без хайпа, смузи и кешбэка. Неделю избегала иностранных слов в речи, и вот что из этого вышло

Как я неделю избегала иностранных слов и что из этого получилось. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Мне перетертые плоды в стаканчике и кусочек вон того пирога, белого, сладкого, - я невинно поглядываю на парня за стойкой кофейни. Поймет?

- Вы имеете в виде фруктовый смузи и чизкейк? - переспрашивает он с сомнением. - Да-да! Именно это! - радостно киваю в ответ.

Неплохое начало эксперимента. Задачу я себе поставила сложную, но интересную - прожить неделю без иностранных слов. Через пару лет их планируют изжить из речи уже на законодательном уровне - в первую очередь это коснется, например, языка чиновников.

Горящие сроки и мокроступы

Стоило перешагнуть порог редакции, как жизнь заметно усложнилась. Коллеги обсуждают новость про НЛО в небе над Иркутском. Но ведь это явно... обман? Утка? Брехня? Пока думаю, чем заменить слово фейк, появляется новая задача - написать новость про продуктовый дискаунтер.

«Магазин низких цен открылся в центре города», - бодро начинаю я. Но энтузиазм улетучивается, когда дохожу до слова кешбэк. Получается длинно: скидка в виде возврата части стоимости покупки на счет покупателя. А еще ретейл, бренд, мерчендайзер. Как это все по-русски? Ох! Изрядно попотев, тороплюсь сдать текст до дедлайна. То есть до конечного срока. Впереди еще одна статья: ребенок печет капкейки и продает, чтобы заработать маме на лекарства. История хорошая, только вот «юный делец» вместо бизнесмена звучит странновато.

В обед все обсуждают планы на выходные: одни пойдут на стендап, другие - на шопинг. И только я отмалчиваюсь, а то язык так и чешется исправить.

- Как вам этот лонгслив? А зеленое худи?

Пока коллеги смакуют будущие покупки, я, как борец за родную речь, вскипаю:

- Не худи, а толстовка! Ее, может, Лев Толстой носил!

Коллеги дружно хохочут.

- А галоши мокроступами прикажешь называть? - подтрунивают. Но если подумать, они правы. Обыденное слово «галоши» - тоже заморское. Считается, что само название «галоши» происходит от латинского galicae («галиче») и отсылает к Галлии (современной Франции), жители которой надевали на обувь чехлы.

Друзья перестали понимать

Вечером в планах фотосессия. И это - настоящее мучение.

- Только, пожалуйста, небозем не завали, - прошу подругу. - И чтобы торба в руках образ не портила. Может, седалище отодвинуть?

- Чего отодвинуть?! - ошалела приятельница.

Я говорила про горизонт, сумку и стул, но попробуй догадайся. Не удивляйтесь: слово сумка - от латинского sauma («вьючное седло»). Изначально сумой называли мешок, который крепили на седле. А «стул» считается древнерусским заимствованием из германских языков. Эх, сложновато импортозамещение в языке дается. Неужели теперь называть квартал околотком, а телефон - дальнослухом?

Зато в магазине и на заправке меня поняли.

- Пробейте банку бодрящего черного напитка, - продавщицу моя просьба не удивила. Наверное, привыкла к чокнутым покупателям.

- Накормите моего железного коня до отвала, - а такой заход, чтобы избежать слов «бензин» и «машина» заправщиков от души повеселил.

Во время эксперимента заметила, что заимствованные слова начали сильнее резать слух. Ну вот зачем записывать в больницу на чек-ап, если есть хорошо понятный медосмотр? Или рекламировать трип, если это обычное путешествие? Или пролонгировать в банке договор, если его можно просто продлить? Пожалуй, постараюсь я все-таки употреблять иностранные слова пореже. Искренне, а не ради хайпа какого-нибудь. То есть простите - не ради шумихи.

КОМПЕТЕНТНО

Свое - если с окончанием или суффиксом

- Вряд ли мы будем задумываться, откуда взялось слово, если оно прижилось в нашей речи, - говорит Игорь Милославский, заведующий кафедрой сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор. - Тот же «фейк», например. Представьте себе, даже «свекла» пришла к нам из греческого языка! Заимствований в речи очень много, и определить грань, когда слово чужое, а когда уже наше, родное, довольно сложно. Хотя есть определенные правила: например, если слово обзавелось окончаниями и суффиксами, то, считай, обрусело.

Когда мы говорим и пишем, мы стараемся быстрее выбрать подходящее слово, а не раздумывать над его происхождением. Чтобы развивать богатую и красивую речь, важнее спрашивать себя: а точно ли я знаю смысл слов, которые произношу? Уместно ли я их использую? Верно ли меня понимают? Не стоит щеголять малопонятными иностранными словами, чтобы казаться умнее. Но непросто и отказаться от многих заимствований, которые уже вошли в нашу речь и действительно нужны для общения - как, например, названия техники.

СПРАВКА "КП"

Где начнутся "зачистки" в первую очередь

28 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Закон о государственном языке Российской Федерации. Они устанавливают недопустимость использования иностранных слов и выражений (в том числе нецензурной брани), не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Но простым россиянам волноваться не стоит. Мы можем и дальше разговаривать так, как привыкли. В первую очередь закон касается работников госорганов, судо- и делопроизводства: им нужно грамотно оформлять документы, отвечать на запросы граждан. Под действие закона подпадают также СМИ, кинопродукция, театрально-зрелищные мероприятия и реклама: в этих сферах, бывает, грешат избытком иностранных слов. Впрочем, наказания за нарушение этого закона не предусмотрено.

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